La última semana de julio trae un alivio notable a los mercados mundiales de materias primas energéticas. El precio del petróleo crudo y del gas natural europeo registra fuertes caídas de varios puntos porcentuales, interrumpiendo una tendencia alcista que había durado muchas semanas. El principal factor inmediato que desencadenó esta venta masiva fue la suspensión de los bombardeos estadounidenses sobre Irán y el inicio de conversaciones diplomáticas en Omán sobre la seguridad de las rutas marítimas. El propio Irán indicó que, mientras Estados Unidos no lleve a cabo ataques, ellos también se abstendrán de realizar los suyos. No obstante, sigue sin estar claro si esto implica la apertura del estrecho de Ormuz y, por otro lado, los hutíes llevaron a cabo varios ataques contra infraestructuras petroleras saudíes durante el fin de semana.

Mapa de cambios en los precios de las materias primas

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Las materias primas energéticas dominan la volatilidad del mercado. Por otro lado, se observan aumentos en los metales preciosos.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Si bien el mercado abre con la esperanza de que se ponga fin al conflicto, los datos reales no muestran mejoría. El número de buques que transitan por el estrecho de Bab el-Mandeb se ha reducido a la mitad con respecto al promedio de los últimos meses, mientras que actualmente solo un buque atraviesa el estrecho de Ormuz.

El análisis que figura a continuación examina en detalle las razones de las caídas registradas hoy, los fundamentos del mercado y los riesgos estructurales para el suministro.

Principales variaciones de precios de las materias primas y datos del mercado del petróleo y el gas

Petróleo Brent: descenso del 4,3 %, aunque inicialmente superó el 5 %, hasta situarse en torno a los 86 USD por barril. Conviene recordar que esta cotización corresponde al contrato de octubre. El contrato de septiembre llegó a probar el nivel de 100 USD por barril la semana pasada y actualmente cotiza en torno a los 90 USD por barril.

Petróleo WTI: descenso de aproximadamente el 4,5 %, hasta un nivel ligeramente superior a los 84 USD por barril.

Gas natural TTF (Países Bajos): el contrato con vencimiento más próximo cayó hasta un 7 %, situándose en 58,33 EUR/MWh, lo que representa la mayor caída diaria del precio desde el 15 de junio. No obstante, desde comienzos de año sigue acumulando una subida superior al 100 %.

Nivel de almacenamiento de gas en la UE: las reservas se encuentran al 55 % de su capacidad (a fecha del 25–27 de julio), una cifra significativamente inferior a la media estacional de los últimos cinco años, situada en el 71 %.

Importaciones de GNL a Europa: la media móvil de 30 días de las importaciones de gas natural licuado fue de 108.000 toneladas diarias, lo que supone una caída interanual de aproximadamente el 42 %. Los flujos de GNL hacia el noroeste de Europa alcanzaron los 94,40 millones de metros cúbicos diarios, un 22 % por debajo de la media móvil de 30 días.

Importaciones de GNL a China: la media móvil de 30 días fue de 170.000 toneladas diarias (un descenso interanual del 8,1 %), lo que reduce la competencia directa con Europa por los cargamentos disponibles en el mercado al contado (spot).

Tráfico en los principales estrechos: el domingo 26 de julio solo 8 buques mercantes atravesaron el estrecho de Ormuz y 14 el estrecho de Bab el-Mandeb, el volumen diario más bajo del año. En el caso de los buques petroleros, las cifras fueron de 5 y 1, respectivamente.

Exportaciones de gas de Noruega: los flujos hacia el Reino Unido y el noroeste de Europa se mantuvieron estables en 321,30 millones de metros cúbicos diarios, frente a una media de cinco días de 315,30 millones de m³ al día.

Fuente: XTB

Los mayores incrementos y descensos se registraron en la apertura del mercado el lunes 27 de julio. Se observa que los instrumentos que más se benefician son aquellos que se ven favorecidos por el descenso de las expectativas de inflación, debido a la venta masiva de materias primas energéticas.

Contexto geopolítico y diplomático

1. Pausa en las operaciones militares de Estados Unidos e Irán

El principal factor que impulsó la caída de los precios de la energía fue la inesperada suspensión por parte de Estados Unidos de una serie de bombardeos nocturnos contra objetivos en Irán, tras 13 días de operaciones continuadas. En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron la suspensión de sus acciones de represalia. Se especula con que esta decisión está relacionada con el deseo de poner fin a los ataques contra objetivos situados en las proximidades del estrecho de Bab el-Mandeb, aunque conviene recordar que los hutíes no tienen por qué acatar las peticiones formuladas por Irán.

De los informes de los medios de comunicación y de las declaraciones de las autoridades se desprenden las siguientes conclusiones:

Intento de abrir una vía diplomática: el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, y el presidente Donald Trump declararon que esta decisión pretende «dar margen a las negociaciones», aunque la posibilidad de una nueva escalada («locked and loaded», es decir, preparados para actuar de inmediato) sigue sobre la mesa.

Señales procedentes del ámbito militar y de inteligencia: algunas fuentes (entre ellas, informaciones de Axios y The New York Times) indican que mandos militares, incluido el almirante Brad Cooper, consideraron que los bombardeos habían alcanzado el límite de su eficacia y que prolongar la campaña intensiva incrementaría el riesgo de agotar las existencias de misiles interceptores Patriot desplegados en la región.

Mediación de Omán: representantes diplomáticos de Irán y Omán se reunieron en Teherán para establecer normas que garanticen la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde, en condiciones normales, transita alrededor del 20 % del suministro mundial de petróleo y un volumen significativo de gas natural licuado (GNL). Irán ya había manifestado anteriormente su interés en implantar un sistema permanente de tasas de tránsito. En los medios de comunicación se menciona de forma recurrente la cifra de 1 dólar por barril de petróleo.

2. Acciones de los rebeldes hutíes y la amenaza para la ruta alternativa saudí

Paralelamente a las conversaciones con Irán, la tensión se desplazó hacia la región del mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron un bloqueo de los puertos saudíes y llevaron a cabo ataques con misiles y drones contra instalaciones de Saudi Aramco en los puertos de Jizán y Yanbu.

Fuente: Bloomberg Finance LP

El puerto de Yanbu constituye actualmente una terminal clave para el petróleo saudí. Yanbu, como terminal occidental del oleoducto Este-Oeste, constituye una ruta alternativa clave para el petróleo saudí, ya que permite eludir el bloqueo del estrecho de Ormuz y transportar hasta 6 millones de barriles diarios. Estos ataques llevaron a muchos armadores a apagar los transpondedores satelitales de sus buques o a evitar las rutas que atraviesan el estrecho de Bab el-Mandeb, lo que complica aún más el suministro físico de crudo a los mercados.

3. Tránsito de petróleo a través de la terminal de Yanbu

Fuente: Bloomberg Finance LP

A través de Yanbu se exportan hasta 5 millones de barriles de petróleo al día, en comparación con un máximo de dos antes del comienzo de la guerra.

Desafíos ocultos para la oferta y riesgos estructurales

Aunque el mercado reaccionó con una caída de los precios ante las noticias sobre los avances diplomáticos, los analistas advierten de que no conviene caer en un optimismo excesivo. La situación en el mercado físico de las materias primas energéticas sigue siendo extremadamente ajustada debido a la superposición de varias crisis.

1. Ataques ucranianos contra infraestructuras rusas y el puerto del CPC

Mientras la atención del mercado se centraba en Oriente Medio, en la cuenca del mar Negro y en Rusia se está desarrollando un importante shock de oferta:

Ataques a refinerías: entre enero y julio de 2026, Ucrania llevó a cabo al menos 63 ataques contra 26 refinerías rusas, frente a los 21 ataques contra 11 instalaciones registrados en el mismo período de 2025.

Parálisis de las exportaciones desde Novorossíisk: el puerto petrolero ruso de Sheskharis, en Novorossíisk, suspendió las operaciones de carga de crudo.

Colapso de los suministros desde la terminal del CPC: los ataques con drones contra buques en las proximidades de la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (Caspian Pipeline Consortium, CPC) paralizaron las exportaciones de petróleo kazajo (aproximadamente 1,8 millones de barriles diarios, cerca del 2 % del suministro mundial). Las refinerías europeas, privadas de esta materia prima, se ven obligadas a reducir su nivel de procesamiento o a adquirir petróleo alternativo en el mercado al contado (spot) a precios muy elevados.

Tensiones en el mercado de combustibles refinados: la escasez de crudo y la destrucción de capacidad de refino provocaron un fuerte aumento de los precios del diésel (la referencia europea se situó en torno a 170 USD por barril) y del combustible de aviación (alrededor de 180 USD por barril), mientras que el precio de la gasolina en las estaciones de servicio de Estados Unidos volvió a superar los 4 USD por galón.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa.

2. Agotamiento de las reservas estratégicas de petróleo (SPR)

Durante la primera fase del conflicto, el fuerte aumento de los precios pudo contenerse gracias a la reducción de las importaciones por parte de China y a la liberación de cientos de millones de barriles procedentes de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos y de otros países desarrollados. En la actualidad, estas reservas se encuentran en gran medida agotadas, lo que significa que el mercado carece de un colchón de seguridad en caso de que se produzca un bloqueo permanente de las principales rutas marítimas de transporte.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Si bien las reservas de petróleo se están estabilizando, siguen disminuyendo drásticamente en las últimas semanas.

3. Problemas de infraestructura en Europa (gas y energía)

La caída del precio del gas TTF hasta alrededor de 58 EUR/MWh oculta importantes desafíos relacionados con el equilibrio del mercado a escala local:

Déficit de almacenamiento: un nivel de reservas del 55 % a finales de julio limita la capacidad de responder con flexibilidad a posibles episodios de frío intenso durante la temporada invernal.

Paradas imprevistas de reactores nucleares en Francia: el grupo EDF informó de averías no programadas y de una drástica reducción de la capacidad de varios reactores, entre ellos Flamanville 2 (de 1.330 MW a 650 MW), Penly 2 (de 1.330 MW a 60 MW), así como Nogent 2, Saint-Alban 2 y Chooz 1. Esta situación obliga al sistema eléctrico a recurrir en mayor medida a las centrales de ciclo combinado alimentadas con gas.

Previsiones y perspectivas del mercado

Goldman Sachs: mantiene su escenario base para el petróleo Brent en 80 USD por barril durante el cuarto trimestre, aunque advierte de que, si persisten las interrupciones del transporte, los precios podrían superar los 120 USD por barril.

Morgan Stanley: señala que una eventual vuelta al mercado del petróleo actualmente bloqueado podría generar un exceso de oferta. Sin embargo, considera que el mundo atraviesa una sucesión constante de crisis, lo que hace improbable una estabilización duradera.

Repsol y TotalEnergies: los consejeros delegados de ambas compañías destacan que el mercado de combustibles, especialmente el del diésel y el combustible de aviación, sigue extremadamente tensionado y que los inversores empiezan a considerar la volatilidad permanente como la «nueva normalidad».

Impacto sobre la política de los bancos centrales: las fuertes oscilaciones de los precios de la energía serán uno de los principales temas de debate en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) prevista para los días 28 y 29 de julio de 2026, en un contexto marcado por el riesgo de un nuevo repunte de la inflación.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Cabe destacar que la caída del margen de refinación se produjo unos días antes del actual retroceso de los precios del petróleo.

Cotización del barril de petróleo Brent

Fuente: xStation5

La situación actual del mercado petrolero comienza a asemejarse a la de abril o mayo, cuando se observaron fuertes caídas de precios. La primera vez, el crecimiento se recuperó rápidamente, y la segunda vez se produjo una consolidación, tras la cual se acordaron los términos del memorándum. Desde la perspectiva del análisis técnico, el soporte clave no se sitúa solo en 86 USD por barril, sino en 84 USD por barril. La zona de demanda asociada a la brecha de junio y al mínimo local de abril se extiende entre estos niveles. Por su parte, el precio del gas europeo cae durante la sesión. Cabe recordar que el precio del gas tiene un gran impacto en la economía europea, por lo que una recuperación del crecimiento podría provocar una mayor caída del euro-dólar, situándolo significativamente por debajo de 1,14. Actualmente, debido a la disminución del riesgo a corto plazo, observamos un repunte del euro esta mañana.