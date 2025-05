La directiva de Grifols se lanza a comprar acciones

En mitad de un proceso que podríamos calificar como de reestructuración, la directiva está lanzándose a comprar acciones de Grifols (GRF.ES) en una muestra de respaldo a la estrategia. Esto, junto a la evolución de los resultados, podrían marcar el camino de la farmacéutica tras las complicaciones que experimentaron a lo largo del 2024. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La directiva compra acciones de Grifols Grifols reportó sus resultados del primer trimestre del año el 12 de mayo y esa misma semana aprovecharon algunos directivos para comprar acciones de la compañía. En concreto, el director financiero compró el día 13, justo después de la presentación, 10.000 acciones a un precio de 8,64€ por acción. Esto supone una inversión de 86.400€, que si bien no supone un gran impacto para la cotización, si que muestra cierto compromiso con alinear intereses con los accionistas. Por otro lado, Nacho Abia, CEO de Grifols, compró el día 15 unas 8.126 acciones en la Bolsa de Madrid a un precio de 8,68€ por acción. Esto supone un importe total de más de 70.500€, aunque si tenemos en cuenta las compras en otras plazas el total de acciones adquiridas alcanza las 10.000 acciones y un importe de 86.800€. La realidad es que estas operaciones no son una novedad, y es que ambos directivos compran de manera frecuente acciones de la compañía, al igual que otros miembros de la familia Grifols como son Raimon Grifols y Víctor Grifols. ¿Suficiente para impulsar las acciones de Grifols? Este tipo de operaciones suponen cierta muestra de confianza para el resto de accionistas, pero todavía queda camino para recuperar la confianza del mercado. Grifols está consiguiendo ya reducir su apalancamiento gracias al impulso de las cifras operativas y si consigue generar caja de manera sostenible logrará recuperar parte de la confianza de los inversores. Además, pensamos que si finalmente ejecuta la compra de Haema y BPC es posible que el miedo por malas prácticas contables se vaya diluyendo con el tiempo. Las acciones de Grifols caen un 0,3% en este 2025. En la jornada de hoy, sin embargo, las acciones de Grifols cotizan en verde, con una leve subida del 0,66%. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Grifols? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Grifols para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

