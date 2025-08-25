La Fed podría recortar tipos en septiembre

El discurso moderado del presidente de la Fed en el simposio de Jackson Hole provocó una importante reestructuración del mercado, ya que volvieron las expectativas de recortes de tipos (hasta un 87,3% de bajada de 25 puntos básicos en septiembre) y el apetito por el riesgo aumentó considerablemente. Por otro lado, los inversores se muestran cautelosos ante la posibilidad de fijar nuevos precios en las cotizadas ante los nuevos recortes, considerando la serie de datos de inflación y del mercado laboral que se publicarán antes de la próxima reunión de la Fed el 17 de septiembre. El entusiasmo posterior a Jackson Hole debería estabilizarse durante la sesión de hoy debido a la ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos significativos. Destacamos el informe de sentimiento empresarial del Ifo alemán, las ventas minoristas polacas y los datos del mercado inmobiliario estadounidense. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

