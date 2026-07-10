La Fed presenta su informe semestral. ¿Las acciones están caras, pero no existe una burbuja?

A solo unos días de la primera comparecencia de Kevin Warsh ante el Congreso como presidente de la Reserva Federal, la Fed publicó su informe semestral sobre la evolución económica y financiera de Estados Unidos. El documento se conoce mientras el EURUSD intenta recuperarse desde mínimos de un año, impulsado por la postura restrictiva del FOMC, el discurso de Warsh centrado en la inflación y los flujos hacia el dólar estadounidense como activo refugio.

¿Qué conclusiones podemos encontrar en el informe?

Tanto el informe como la próxima sesión de preguntas y respuestas tienen una relevancia mucho mayor de lo habitual tras la reciente decisión de Warsh de abandonar la orientación futura. Este cambio de política ha dejado al mercado prácticamente sin información sobre cómo interpreta el nuevo presidente de la Fed las perspectivas económicas y la futura política monetaria, convirtiendo este documento en una hoja de ruta fundamental para los inversionistas que buscan señales sobre las tasas de interés.

Evolución económica de Estados Unidos

Expansión del primer trimestre de 2026: El crecimiento económico fue impulsado por las inversiones en tecnología y el gasto público.

Capacidad productiva y manufactura: La capacidad productiva de Estados Unidos está creciendo a un ritmo sólido, con una producción industrial robusta respaldada por las inversiones en centros de datos vinculados a la inteligencia artificial .

Mercado inmobiliario: La actividad en el mercado de la vivienda continúa estancada.

Expectativas de inflación: Los indicadores de expectativas de inflación de largo plazo se mantienen, en términos generales, alineados con el objetivo del 2% .

Oferta laboral: El crecimiento de la oferta laboral se ha desacelerado debido a una menor inmigración y a los cambios demográficos.

Sistema financiero y condiciones crediticias

Resiliencia del sistema: El sistema financiero es clasificado como “sólido y resiliente”, mientras las vulnerabilidades generales permanecen sin cambios.

Valoración de los activos: Los precios de las acciones, los bonos corporativos y las viviendas residenciales superan sus promedios históricos.

Acceso al crédito: Las pequeñas empresas y los hogares continúan enfrentando condiciones crediticias restrictivas.

Reservas bancarias: Las reservas de los bancos se mantienen en niveles “amplios”, respaldadas por las compras destinadas a gestionar las reservas.

Crédito privado y actividad de los fondos

Situación del mercado: Los mercados de crédito privado continúan operando con normalidad y los fondos han establecido con frecuencia límites a los reembolsos.

Solicitudes de reembolso: Algunos fondos de crédito privado registraron aumentos significativos en las solicitudes de reembolso durante el primer trimestre, lo que señala incumplimientos subyacentes y preocupaciones sobre la calidad de los activos

¿Qué es este informe?

El Informe Semestral de la Fed, conocido formalmente como Informe de Política Monetaria, es un documento obligatorio que la Junta de la Reserva Federal presenta al Congreso dos veces al año. El informe describe el estado actual de la economía estadounidense, la implementación de la política monetaria y las perspectivas de la Fed sobre la inflación, el empleo y la estabilidad financiera.

¿Por qué es importante para los mercados?

Este informe ofrece a los inversionistas la evaluación más completa del banco central sobre el entorno macroeconómico, influyendo directamente en las expectativas sobre futuros recortes o subidas de las tasas de interés. Elementos clave, como las valoraciones de los activos por encima de sus promedios históricos, el endurecimiento de las condiciones del crédito privado y unas expectativas de inflación del 2% bien ancladas, proporcionan señales fundamentales que determinan el sentimiento de negociación en los mercados globales de bonos, acciones y divisas.