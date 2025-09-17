La Fed recorta las tasas de interés en 25 pb, en línea con lo previsto; el EUR/USD registra un alza 💵📌

07:00 PM BST, Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T):
-
Actual: 3,4%; Previo: 3,6%.
07:00 PM BST, Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T):
-
Actual: 3,1%; Previo: 3,4%.
07:00 PM BST, Estados Unidos – Decisión de tasas de interés de la Fed para diciembre:
-
Actual: 4,25%; Previsión: 4,25%; Previo: 4,50%.
La Fed recortó el rango objetivo para los fondos federales en 25 pb hasta 4,00%–4,25%, citando una moderación del crecimiento, menor creación de empleo, una tasa de desempleo ligeramente más alta (aunque aún baja) y una inflación que ha repuntado y permanece relativamente elevada. Los responsables de política monetaria señalaron que la incertidumbre sobre las perspectivas sigue siendo elevada y que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado, lo que llevó a recalibrar la política con el fin de equilibrar mejor el doble mandato de máximo empleo y 2% de inflación.
De cara al futuro, el Comité seguirá dependiendo de los datos: futuros movimientos dependerán de la evolución de las cifras, las perspectivas y el balance de riesgos. El ajuste cuantitativo continúa —la Fed seguirá reduciendo tenencias de Treasuries, deuda de agencias y MBS. El comunicado reitera el fuerte compromiso con retornar la inflación al 2% al tiempo que respalda el máximo empleo, y señala disposición a ajustar la política si aumentan los riesgos.
-
Votación: Powell, Williams, Barr, Bowman, Collins, Cook, Goolsbee, Jefferson, Musalem, Schmid, Waller a favor; Miran en disenso, prefiriendo un recorte de -50 pb.
-
El comunicado ahora dice: “la inflación ha subido y se mantiene algo elevada”, en lugar de “la inflación se mantiene algo elevada”.
-
La Fed destaca debilidad en la contratación y sustituye “el mercado laboral sigue ajustado” por “la tasa de desempleo ha aumentado”.
-
El diagrama de puntos señala dos recortes adicionales este año, con las proyecciones de fin de 2026 y de largo plazo sin cambios.
Resumen de Proyecciones Económicas
La Fed prevé un crecimiento ligeramente mayor, un desempleo algo menor y una inflación persistente en 2026, aunque con una senda de política monetaria más acomodaticia que en junio. Confía en que la desinflación retome su curso hacia el 2% en 2028, sin necesidad de tasas tan altas como se pensaba previamente.
-
Crecimiento (PIB real): 1,6% (2025) → 1,8% (2026) → 1,9% (2027) → 1,8% (largo plazo).
-
Cambio frente a junio: leve alza en 2025–27 (junio: 1,4%, 1,6%, 1,8%), con un crecimiento más firme en el largo plazo (1,8%).
-
-
Tasa de desempleo: 4,5% → 4,4% → 4,3% → 4,2%; largo plazo 4,2%.
-
Cambio frente a junio: la Fed proyecta un desempleo algo menor en 2026–27 (junio: 4,5% y 4,4%), lo que implica menos holgura en el mercado laboral.
-
-
Tasa de fondos federales (“dot plot”): 3,6% (2025), 3,4% (2026), 3,0% (2027).
-
Cambio frente a junio: dos recortes de -50 pb más en 2025 y una senda ligeramente más suave después; el nivel neutral de largo plazo permanece sin cambios.
-
