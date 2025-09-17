La Fed recorta las tasas de interés en 25 pb, en línea con lo previsto; el EUR/USD registra un alza 💵📌

07:00 PM BST, Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T):

Actual: 3,4%; Previo: 3,6%.

07:00 PM BST, Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T):

Actual: 3,1%; Previo: 3,4%.

07:00 PM BST, Estados Unidos – Decisión de tasas de interés de la Fed para diciembre:

Actual: 4,25%; Previsión: 4,25%; Previo: 4,50%.

La Fed recortó el rango objetivo para los fondos federales en 25 pb hasta 4,00%–4,25%, citando una moderación del crecimiento, menor creación de empleo, una tasa de desempleo ligeramente más alta (aunque aún baja) y una inflación que ha repuntado y permanece relativamente elevada. Los responsables de política monetaria señalaron que la incertidumbre sobre las perspectivas sigue siendo elevada y que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado, lo que llevó a recalibrar la política con el fin de equilibrar mejor el doble mandato de máximo empleo y 2% de inflación.

De cara al futuro, el Comité seguirá dependiendo de los datos: futuros movimientos dependerán de la evolución de las cifras, las perspectivas y el balance de riesgos. El ajuste cuantitativo continúa —la Fed seguirá reduciendo tenencias de Treasuries, deuda de agencias y MBS. El comunicado reitera el fuerte compromiso con retornar la inflación al 2% al tiempo que respalda el máximo empleo, y señala disposición a ajustar la política si aumentan los riesgos.

Votación: Powell, Williams, Barr, Bowman, Collins, Cook, Goolsbee, Jefferson, Musalem, Schmid, Waller a favor; Miran en disenso, prefiriendo un recorte de -50 pb.

El comunicado ahora dice: “la inflación ha subido y se mantiene algo elevada” , en lugar de “la inflación se mantiene algo elevada”.

La Fed destaca debilidad en la contratación y sustituye “el mercado laboral sigue ajustado” por “la tasa de desempleo ha aumentado”.

El diagrama de puntos señala dos recortes adicionales este año, con las proyecciones de fin de 2026 y de largo plazo sin cambios.

Resumen de Proyecciones Económicas

La Fed prevé un crecimiento ligeramente mayor, un desempleo algo menor y una inflación persistente en 2026, aunque con una senda de política monetaria más acomodaticia que en junio. Confía en que la desinflación retome su curso hacia el 2% en 2028, sin necesidad de tasas tan altas como se pensaba previamente.