Conclusiones clave El índice del dólar avanza por tercer día consecutivo

El dólar australiano y el yen corrigen.

Eurozona: El El PIB del cuarto trimestre de 2025 creció un 0,3% intertrimestral y un 1,3% interanual, coincidiendo con los datos preliminares y las expectativas del mercado. La balanza comercial exterior aumentó por primera vez en tres meses, alcanzando los 11.600 millones de euros (previsión: 11.700 millones de euros; desestacionalizada).

Polonia: La inflación al consumidor (IPC) cayó menos de lo esperado, pasando del 2,4% al 2,2% (previsión: 1,9%). La desaceleración se debió principalmente al abaratamiento de los combustibles y el transporte, mientras que la presión alcista provino de los productos sujetos a impuestos especiales (tabaco, alcohol). La lectura se mantiene por debajo del punto medio objetivo del NBP del 2,5 % (+/- 1 punto porcentual).

Dólar estadounidense: El índice del dólar avanza por tercer día consecutivo (USDIDX: +0,15%), aún respaldado por el sólido informe de las El índice del dólar avanza por tercer día consecutivo (USDIDX: +0,15%), aún respaldado por el sólido informe de las NFP , a pesar de la anticipación del próximo informe del IPC (previsión: 2,5%, anterior: 2,7%). Un mercado laboral ajustado y datos sólidos de actividad empresarial sugieren un riesgo de inflación persistente; el avance del dólar podría reflejar un posicionamiento para una posible sorpresa alcista.

Movimientos cambiarios: El dólar australiano (AUD/USD: -0,5%) y el yen (USD/JPY: +0,5%) experimentan las mayores correcciones. El EUR/USD ha retrocedido un 0,1% hasta 1,186, mientras que el USD/PLN avanza un 0,1% hasta 3,553. Í ndices Sentimiento del mercado : Los futuros de los índices europeos cotizan mayoritariamente en números rojos, ampliando las pérdidas derivadas de la ola de ventas de ayer en Wall Street (Eurostox 50 y DAX 40: -0,35%).

Sectores: Las caídas se concentran en los sectores financiero, de materiales, energético y de servicios públicos. Estas se ven parcialmente compensadas por las subidas de las principales empresas farmacéuticas, industriales y tecnológicas. Aspectos destacados de las acciones individuales Siemens (-3,7%) : Experimenta una fuerte corrección, borrando por completo las ganancias obtenidas tras la positiva recepción inicial de sus resultados financieros de ayer.

L’Oréal (-3,6%) : Cae tras los resultados del cuarto trimestre, que mostraron un crecimiento marginal de las ventas en China (0,6% frente al 5,6% previsto). La fuerte demanda en Norteamérica y Europa (crecimiento total del 6%) no fue suficiente para satisfacer a los inversores. : Cae tras los resultados del cuarto trimestre, que mostraron un crecimiento marginal de las ventas en China (0,6% frente al 5,6% previsto). La fuerte demanda en Norteamérica y Europa (crecimiento total del 6%) no fue suficiente para satisfacer a los inversores.

Safran (+8,5%) : Se dispara tras alcanzar los 16.600 millones de euros en los ingresos del segundo semestre de 2025 (+16% interanual). Si bien el BPA fue menor, el flujo de caja libre (2.100 millones de euros) superó con creces el consenso. El mercado reaccionó positivamente a los objetivos para 2028, que se incrementaron significativamente.

Capgemini (+4,4%): Superó su objetivo de ingresos para 2025 (22.470 millones de euros) con un sólido crecimiento en el cuarto trimestre (+10,6%), impulsado por la adquisición de WNS. Las soluciones impulsadas por IA siguen siendo el principal motor de crecimiento, y se planea una reestructuración importante para orientarlas completamente hacia los servicios de IA.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.