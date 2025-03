▶️ La Fórmula 1 en números: así ha crecido con Liberty Media

Este fin de semana arranca una de las competiciones más importantes del mundo: la Fórmula 1. Durante los próximos meses, estaremos muy atentos a la evolución de las carreras y el papel de los pilotos españoles, pero ¿qué hay detrás de este multimillonario negocio? ¿Y cómo ha ido evolucionando en los últimos años? En este vídeo, abordamos los datos económicos detrás de este lucrativo negocio y el papel que juegan tanto sus patrocinadores como los medios de comunicación y sus pilotos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Liberty Media, la empresa detrás de la Fórmula 1 El inicio de la Fórmula 1 moderna se remonta al año 1950, y en la actualidad Liberty Media, compañía americana de medios de comunicación, es la dueña de todo el negocio, después del acuerdo alcanzado en 2016 con el que había sido el jefe supremo durante cuatro décadas del negocio, el multimillonario británico Bernie Ecclestone, en una operación valorada en más de 8 mil millones de euros. Desde la entrada de Liberty Media, la Fórmula 1 no ha parado de crecer, tanto en términos monetarios como en audiencia. En 2024, los ingresos anuales de este deporte aumentaron por cuarto año consecutivo hasta alcanzar los 3.650, una cifra que supone un incremento del 14% en comparación con los 3.200 millones de dólares firmados en 2023 y que le ha permitido a Liberty Media subir en Bolsa un 60% en los últimos doce meses. Detrás de este crecimiento, se encuentran tres fuentes de ingresos clave: los derechos de los medios de comunicación (32,8%), la promoción de carreras (29,3%) y el patrocinio (18,6%), que suman un 80% de los beneficios. Además de haber disparado sus ingresos en 2024, en el ejercicio anterior la audiencia televisiva a escala mundial de la Fórmula 1 pasó de los 1.500 millones alcanzados en 2023 a un total de 1.600. En este último año, los seguidores en redes sociales también aumentaron, pasando de 70,5 millones a 97 millones. En este escenario, uno de los programas que más impacto ha tenido en la irrupción del mercado ha sido el programa de Netflix “Drive to Survive". En una encuesta realizada en 2022 reveló que el 28% de los adultos estadounidenses se consideraban aficionados a la F1, y más de la mitad atribuía su éxito a “Drive to Survive”. LMVH se adentra en la Fórmula 1 Aunque los ingresos por los derechos de los medios de comunicación siguen siendo la principal fuente de ingresos de la Fórmula 1, el área de patrocinio va ganando terreno año tras año. En 2024, por ejemplo, DHL firmó una extensión de su acuerdo de 40 millones de dólares anuales, mientras que Crypto.com acordó una extensión de 20 millones de dólares anuales hasta 2030. Para este 2025, hay un nuevo gran patrocinio que destaca por encima de los demás: LVMH, que entra como principal socio con un contrato de diez años. Según las informaciones, el contrato con la empresa francesa de artículos de lujo tiene un valor de 150 millones de dólares por temporada, lo que, de ser cierto, haría que la asociación valga la friolera de 1.500 millones de dólares.







