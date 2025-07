Resumen diario: suspensión arancelaria extendida hasta el 1 de agosto 📃

Los índices estadounidenses retroceden en la primera sesión de la semana, tras el fin de semana largo por el Día de la Independencia.

A pesar de la extensión de la suspensión mutua de aranceles hasta el 1 de agosto, los inversores estadounidenses mantienen la cautela respecto a un posible desenlace positivo en las negociaciones comerciales en curso.

Trump declaró que impondrá aranceles del 25% a Japón y Corea del Sur, lo que provocó un repunte notable en los pares USD/JPY y USD/KRW . Subrayó que cualquier incremento arancelario por parte de estos países recibiría una respuesta proporcional por parte de Estados Unidos.

y . Subrayó que cualquier incremento arancelario por parte de estos países recibiría una respuesta proporcional por parte de Estados Unidos. A poco más de dos horas del cierre de la sesión, el S&P 500 cae un 0,3%, mientras que el Nasdaq 100 retrocede algo menos del 0,2%, aunque las caídas fueron significativamente mayores al inicio de la jornada.

cae un 0,3%, mientras que el retrocede algo menos del 0,2%, aunque las caídas fueron significativamente mayores al inicio de la jornada. Los mercados europeos vivieron una sesión sólida, con el DAX (Alemania) subiendo más de un 1%.

subiendo más de un 1%. Según fuentes confiables cercanas a la Casa Blanca, Estados Unidos no tiene previsto imponer de forma inmediata nuevos aranceles del 10% a los países miembros del bloque BRICS, incluso si adoptan posturas políticas contrarias a los intereses estadounidenses.

Las acciones de Tesla caen más de un 7% hoy, en medio del aumento de tensiones entre Trump y Elon Musk , quien ha anunciado la formación de un nuevo partido político en EE. UU.

caen más de un 7% hoy, en medio del aumento de tensiones entre Trump y , quien ha anunciado la formación de un nuevo partido político en EE. UU. Musk presentó la creación del America Party , una nueva iniciativa política destinada a desafiar el dominio del llamado "Unipartido" (la estructura tradicional demócrata-republicana). Las principales propuestas del partido incluyen la responsabilidad fiscal, la libertad de expresión, reformas de gobernanza impulsadas por inteligencia artificial y políticas pronatalistas.

, una nueva iniciativa política destinada a desafiar el dominio del llamado "Unipartido" (la estructura tradicional demócrata-republicana). Las principales propuestas del partido incluyen la responsabilidad fiscal, la libertad de expresión, reformas de gobernanza impulsadas por inteligencia artificial y políticas pronatalistas. Tras la extensión de la suspensión arancelaria, el dólar estadounidense recuperó parte de las pérdidas iniciales. El par EUR/USD cayó por debajo del nivel de 1,1700. El sentimiento alcista en torno al dólar también se vio reforzado por las declaraciones del secretario del Tesoro, Bessent , quien enfatizó que las tasas de interés elevadas no son responsabilidad exclusiva de Powell , sino de todo el comité con derecho a voto que respalda la decisión de mantenerlas sin cambios.

cayó por debajo del nivel de 1,1700. El sentimiento alcista en torno al dólar también se vio reforzado por las declaraciones del secretario del Tesoro, , quien enfatizó que las tasas de interés elevadas no son responsabilidad exclusiva de , sino de todo el comité con derecho a voto que respalda la decisión de mantenerlas sin cambios. El precio del petróleo se tornó positivo, con un alza superior al 1% pese a haber iniciado con un hueco bajista. Se espera que la OPEP+ aumente su producción en 550.000 barriles diarios en agosto, incluyendo un incremento de 300.000 barriles diarios por parte de los Emiratos Árabes Unidos . En comparación, los aumentos de producción en mayo, junio y julio superaron ligeramente los 400.000 barriles diarios.

aumente su producción en 550.000 barriles diarios en agosto, incluyendo un incremento de 300.000 barriles diarios por parte de los . En comparación, los aumentos de producción en mayo, junio y julio superaron ligeramente los 400.000 barriles diarios. El mercado de criptomonedas registra un leve descenso en la jornada, aunque Bitcoin se mantiene elevado, en torno a los 108.000 dólares .

se mantiene elevado, en torno a los . Strategy anunció una nueva ronda de financiación por 4.200 millones de dólares. El capital se recaudará mediante la emisión de acciones preferentes Serie A con una tasa de interés del 10,00%, que se cotizarán en Nasdaq bajo el símbolo STRD.

