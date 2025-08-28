La gestora francesa Tikehau adquiere Eysa

La gestora francesa Tikehau Capital ha completado la compra de la empresa española de movilidad Eysa al fondo estadounidense HIG por 600 millones de euros. La operación se ha llevado a cabo a través de la estrategia de private equity de Tikehau centrada en la descarbonización. Durante esta nueva etapa, el equipo directivo de Eysa seguirá al frente de la compañía con el respaldo estratégico y operativo de Tikehau Capital. Eysa, que en 2024 superó los 200 millones de euros en ingresos con un EBITDA cercano a los 50 millones, da servicio a más de 235 ciudades y a clientes institucionales como el Ayuntamiento de Madrid, la DGT o Aena. La operación refleja el compromiso de Tikehau con inversiones en eficiencia energética y movilidad sostenible, y busca impulsar la expansión internacional de Eysa.

Objetivo de descarbonización de Tikehau

El fondo de descarbonización de Tikehau tiene un objetivo de inversión de entre 2.500 y 3.500 millones de euros. Es una estrategia de private equity centrada en la transición hacia una economía baja en carbono, ayudando a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París proporcionando capital a empresas rentables que trabajan en la transición energética. El fondo invierte en sectores como la generación de energía limpia, movilidad baja en carbono, y mejora de la eficiencia energética, almacenamiento y digitalización.

Este fondo sigue la línea de la exitosa estrategia T2 Energy Transition de Tikehau, que en Europa superó los 1.000 millones de euros captados e invirtió en pymes enfocadas en energía limpia y movilidad sostenible. El fondo busca atraer capital de inversores institucionales interesados en la descarbonización y la inversión de impacto.

¿Cómo comprar acciones de Tikehau?

