Tan solo queda un día para que acabe el proceso de aceptación de la OPA BBVA-Sabadell y todavía no se sabe cuál será el resultado. Sin embargo, aunque nos estemos preguntando en qué quedará todo, la realidad es que el mercado ya ha hablado.

El mercado descuenta el éxito de la OPA BBVA-Sabadell

Después de todo lo vivido hasta el momento y las especulaciones sobre la OPA BBVA-Sabadell, la realidad es que el mercado dio su veredicto al comienzo del proceso. Cuándo se conoció la OPA las acciones de Sabadell repuntaron y las de BBVA corrigieron, hasta tal punto que se ajustó la prima ofrecida por BBVA. Esto es algo común y el ajuste se produce en función de las probabilidades de éxito que estime el mercado, ajustándose todo cuando se espera que se vaya a ejecutar y con todavía ajuste pendiente cuando hay mucha incertidumbre.

Por ello, si nos fijamos en la evolución histórica de la prima podemos decir que el mercado estimaba desde el principio que la OPA tendría éxito. De hecho, si vemos la evolución del precio de ambas acciones, podemos ver cómo esa diferencia coincide con el aproximadamente 40% de prima que finalmente BBVA ofrece por Sabadell. Actualmente, la conclusión es la misma y pensamos que el mercado está descontando que la OPA tendrá éxito.



Hay que tener en cuenta que alrededor del 30% del accionariado de Sabadell está en manos de institucionales de gestión activa y dentro de este grupo nos encontramos las firmas especializadas en arbitraje. Estas firmas son en gran parte responsables de que la prima se haya cerrado tomando posiciones largas en Sabadell y posiciones cortas en BBVA. Por ello, estas compañías son las que más se juegan con la operación y se da por hecho que todas acudirán a la OPA, apostando fuertemente por el éxito de la operación. Si no sale, las acciones de Sabadell caerán y las de BBVA repuntarán, causando pérdidas en ambos lados de su operación.

La única duda que nos queda es cuántos inversores están esperando a la segunda OPA, con el objetivo de rascar algunas décimas más de rentabilidad.

Las acciones de BBVA (velas verdes y rojas) suben un 73% en este 2025, mientras que Sabadell (velas azules y blancas) lo hace en un 75%.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de BBVA y Sabadell?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de BBVA (BBVA.ES) y Sabadell (SAB.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.