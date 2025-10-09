El Ibex 35 cae por debajo de los 15.600 puntos

El Ibex 35 ha terminado la sesión con caídas de más de medio punto porcentual y luchando por mantener los 15.600 puntos. El selectivo se toma un respiro en mitad de la tendencia alcista, también influida por las caídas del resto de Europa.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 Solaria ha vuelto a destacar, recuperando fuerzas después de cierta corrección. La tesis se mantiene intacta, tanto por la parte de los cortos como de los precios de la electricidad, lo que va hacer que el movimiento siga adelante. IAG también ha repuntado con fuerza y parte del mercado empieza a pensar que la compañía podría beneficiarse del conflicto entre Aena y Ryanair, además de por la llamada de atención de Europa a España por las multas a las compañías que cobran por el equipaje de mano.

La parte baja ha estado copada por Puig, que ha recibido un recorte de precio objetivo de JPMorgan del 50% y una recomendación de infraponderar. Desde nuestro punto de vista, la compañía sigue teniendo atractivo y pensamos que el segmento de fragancias seguirá teniendo un crecimiento por encima de la media del sector belleza, con Puig ganando cuota de mercado. ArcelorMittal ha corregido, pero venía de varias jornadas de subidas por las noticias de los aranceles de Europa al acero.

Mañana es el último día del periodo de aceptación de la OPA de BBVA-Sabadell y dado que la prima es inexistente, pensamos que el mercado está descontando que la OPA tendrá éxito. La única duda que nos queda es cuántos inversores están esperando a la segunda OPA, con el objetivo de rascar algunas décimas más de rentabilidad.

Otros movimientos

En Europa, las caídas han sido generalizadas, con el DAX manteniendo el tipo a pesar de que se ha conocido esta mañana un mal dato de exportaciones, que desde luego no son buenas noticias para un país que ya tiene problemas de crecimiento. En Estados Unidos también estamos viendo descensos, con el Nasdaq 100 dejándose medio punto porcentual, con las compañías de IA teniendo un comportamiento errático.

El oro ha sufrido caídas hoy en lo que parece que ha sido una toma de beneficios, a pesar de que el dólar se ha debilitado y tienen una correlación negativa. Creemos que el potencial del oro es más reducido de lo que el mercado piensa, pero todo dependerá de la debilidad del dólar. El petróleo y el bitcoin también han descendido.



