Indra está ultimando una alianza estratégica con el grupo italiano Leonardo para crear una joint venture con la que pujar por los grandes contratos de ciberseguridad y ciberdefensa que se licitarán en Europa próximamente. El objetivo es combinar las fortalezas de ambas: Indra aportará su capacidad consolidada en ciberseguridad civil, mientras Leonardo contribuirá con su experiencia en defensa y sistemas militares. Esta alianza busca competir con gigantes europeos como Rheinmetall y Thales, en un contexto marcado por el aumento del gasto militar europeo, en particular un plan de rearme de 800.000 millones de euros de la Comisión Europea, que impulsa la autonomía tecnológica y estratégica del continente.

La joint venture permitirá desarrollar tecnología dual aplicable a sectores civiles (infraestructura crítica, telecomunicaciones, energía) y militares (sistemas de mando y protección de datos), situando a la alianza como referente en ciberdefensa europea. Además, la unión responde a la necesidad de reducir la dependencia europea de materiales de defensa externos (actualmente en torno al 70%). La alianza está en negociaciones avanzadas y cuenta con la voluntad política y empresarial para concretarse antes de fin de año, siempre con sede operativa en Europa.

Indra, participada al 28% por el Estado español, y Leonardo, con fuerte respaldo financiero, planean así fortalecer sus posiciones y ampliar la cartera de contratos en un mercado en expansión y alta prioridad geopolítica para Europa.

¿Cómo impactará el acuerdo de Indra y Leonardo en el sector?

La joint venture entre Indra y Leonardo tendría un impacto significativo en la competencia del sector europeo de ciberseguridad y ciberdefensa. Desde XTB, ponemos el foco en los siguientes factores :

Fortalecimiento competitivo : La alianza combinaría recursos, tecnologías y capacidades complementarias, permitiendo a la joint venture competir con gigantes europeos como Rheinmetall y Thales, con mayor fuerza y alcance. Esto elevaría el nivel tecnológico y operativo disponible en Europa para licitaciones grandes y estratégicas.

: La alianza combinaría recursos, tecnologías y capacidades complementarias, permitiendo a la joint venture competir con gigantes europeos como Rheinmetall y Thales, con mayor fuerza y alcance. Esto elevaría el nivel tecnológico y operativo disponible en Europa para licitaciones grandes y estratégicas. Acceso a nuevos mercados y contratos : La unión facilitaría la entrada y puja conjunta para contratos europeos de ciberseguridad civil y defensa, ampliando el alcance geográfico y sectorial, y reduciendo riesgos para ambas empresas al compartir inversión y know-how.

: La unión facilitaría la entrada y puja conjunta para contratos europeos de ciberseguridad civil y defensa, ampliando el alcance geográfico y sectorial, y reduciendo riesgos para ambas empresas al compartir inversión y know-how. Innovación y sinergias : La colaboración permitiría compartir conocimientos y desarrollar tecnologías duales aplicables a infraestructura crítica y defensa, aumentando la capacidad de innovación y eficiencia en costes.

: La colaboración permitiría compartir conocimientos y desarrollar tecnologías duales aplicables a infraestructura crítica y defensa, aumentando la capacidad de innovación y eficiencia en costes. Mayor autonomía tecnológica europea : Con esta joint venture se impulsa la reducción de la dependencia de Europa de proveedores externos en la defensa y ciberseguridad, alineándose con las prioridades estratégicas de la UE.

: Con esta joint venture se impulsa la reducción de la dependencia de Europa de proveedores externos en la defensa y ciberseguridad, alineándose con las prioridades estratégicas de la UE. Riesgos y desafíos: La gestión conjunta implica retos de coordinación, posible reparto de control y dependencia mutua, aspectos habituales en este tipo de alianzas.

Cotización de las acciones de Indra

Las acciones de Indra suben un 1,4% intradía hasta los 41,18 euros. En el conjunto del 2025, Indra se revaloriza un 132%.

Fuente : Plataforma de XTB

Cotización de las acciones de Leonardo

Las acciones de Leonardo bajan un 1,3% intradía hasta los 55,7 euros. En el conjunto del 2025, Leonardo se revaloriza un 112%.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Indra y Leonardo?

