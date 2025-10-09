- El objetivo es poder acceder a más contratos de ciberseguridad en Europa
Indra está ultimando una alianza estratégica con el grupo italiano Leonardo para crear una joint venture con la que pujar por los grandes contratos de ciberseguridad y ciberdefensa que se licitarán en Europa próximamente. El objetivo es combinar las fortalezas de ambas: Indra aportará su capacidad consolidada en ciberseguridad civil, mientras Leonardo contribuirá con su experiencia en defensa y sistemas militares. Esta alianza busca competir con gigantes europeos como Rheinmetall y Thales, en un contexto marcado por el aumento del gasto militar europeo, en particular un plan de rearme de 800.000 millones de euros de la Comisión Europea, que impulsa la autonomía tecnológica y estratégica del continente.
La joint venture permitirá desarrollar tecnología dual aplicable a sectores civiles (infraestructura crítica, telecomunicaciones, energía) y militares (sistemas de mando y protección de datos), situando a la alianza como referente en ciberdefensa europea. Además, la unión responde a la necesidad de reducir la dependencia europea de materiales de defensa externos (actualmente en torno al 70%). La alianza está en negociaciones avanzadas y cuenta con la voluntad política y empresarial para concretarse antes de fin de año, siempre con sede operativa en Europa.
Indra, participada al 28% por el Estado español, y Leonardo, con fuerte respaldo financiero, planean así fortalecer sus posiciones y ampliar la cartera de contratos en un mercado en expansión y alta prioridad geopolítica para Europa.
¿Cómo impactará el acuerdo de Indra y Leonardo en el sector?
La joint venture entre Indra y Leonardo tendría un impacto significativo en la competencia del sector europeo de ciberseguridad y ciberdefensa. Desde XTB, ponemos el foco en los siguientes factores :
- Fortalecimiento competitivo: La alianza combinaría recursos, tecnologías y capacidades complementarias, permitiendo a la joint venture competir con gigantes europeos como Rheinmetall y Thales, con mayor fuerza y alcance. Esto elevaría el nivel tecnológico y operativo disponible en Europa para licitaciones grandes y estratégicas.
- Acceso a nuevos mercados y contratos: La unión facilitaría la entrada y puja conjunta para contratos europeos de ciberseguridad civil y defensa, ampliando el alcance geográfico y sectorial, y reduciendo riesgos para ambas empresas al compartir inversión y know-how.
- Innovación y sinergias: La colaboración permitiría compartir conocimientos y desarrollar tecnologías duales aplicables a infraestructura crítica y defensa, aumentando la capacidad de innovación y eficiencia en costes.
- Mayor autonomía tecnológica europea: Con esta joint venture se impulsa la reducción de la dependencia de Europa de proveedores externos en la defensa y ciberseguridad, alineándose con las prioridades estratégicas de la UE.
- Riesgos y desafíos: La gestión conjunta implica retos de coordinación, posible reparto de control y dependencia mutua, aspectos habituales en este tipo de alianzas.
Cotización de las acciones de Indra
Las acciones de Indra suben un 1,4% intradía hasta los 41,18 euros. En el conjunto del 2025, Indra se revaloriza un 132%.
Fuente : Plataforma de XTB
Cotización de las acciones de Leonardo
Las acciones de Leonardo bajan un 1,3% intradía hasta los 55,7 euros. En el conjunto del 2025, Leonardo se revaloriza un 112%.
Fuente : Plataforma de XTB
¿Cómo comprar acciones de Indra y Leonardo?
