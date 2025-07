¡La guerra comercial continúa! ¿Cuáles son los posibles escenarios?🔎

La política aduanera de Estados Unidos ha experimentado una importante transformación en los últimos años. De ser un país con un comercio muy abierto, Estados Unidos se ha vuelto cada vez más cerrado, lo cual se ha intensificado en los últimos meses. Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el gobierno estadounidense aumentó significativamente los aranceles sobre las importaciones de bienes de casi todas las regiones del mundo. Actualmente, el arancel promedio sobre los productos importados a EE. UU. ha aumentado del 2,3% en 2024 al 13,3% en 2025. Este aumento incluye tanto aranceles sectoriales (por ejemplo, 25% para automóviles y 50% para acero y aluminio) como los llamados aranceles recíprocos (derechos compensatorios sobre socios comerciales), así como aranceles especiales sobre China y productos seleccionados de Canadá y México. Aunque la suspensión de los aranceles recíprocos debía expirar el 9 de julio, Donald Trump anunció que extiende el período de negociación hasta el 1 de agosto y destacó que los países que no alcancen un acuerdo comercial con EEUU tendrán que contar con un aumento significativo de aranceles. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Posibles escenarios de la guerra comercial Los economistas de Bloomberg Economics han presentado tres posibles escenarios para el futuro desarrollo de la política aduanera estadounidense: Escenario base En esta variante, se mantienen la mayoría de los aranceles actuales y se introducen nuevos aranceles sectoriales, por ejemplo, del 25% para productos farmacéuticos. El tipo arancelario promedio aumenta al 15,5%. Se prevé una disminución del 23% en las importaciones estadounidenses, y los ingresos arancelarios podrían superar los 2,8 billones de dólares en la década. Un efecto secundario será una disminución del 1,9% del PIB estadounidense en 2-3 años y un aumento del 1,1% en los precios. El aumento de los aranceles sobre los productos farmacéuticos es una noticia negativa para los países europeos, no solo para los de la UE, sino también para Suiza, un importante exportador de productos farmacéuticos. Escenario de aranceles altos En esta variante, EE. UU. implementa todos los aumentos anunciados, incluyendo aranceles sectoriales elevados y un aumento drástico de los derechos compensatorios (p. ej., 50% para la UE, 34% para China). El tipo arancelario medio alcanza el 28%. Las importaciones estadounidenses caen hasta un 42 % y los ingresos arancelarios aumentan a 3,7 billones de dólares. La economía estadounidense experimenta una fuerte desaceleración (caída del 3,7 % del PIB) y un aumento significativo de los precios (2,2 %), lo que amenaza con la estanflación. Este es, por supuesto, el peor escenario posible desde la perspectiva de los mercados financieros y también puede generar un mayor deseo de alejarse del dólar estadounidense como moneda de reserva. En las últimas semanas, cualquier incertidumbre con respecto a la política comercial estadounidense ha coincidido con una liquidación de la moneda estadounidense. Hoy, sin embargo, tras la extensión del fin de semana del período de negociación, el dólar estadounidense comenzó a fortalecerse en todos los ámbitos. Escenario de aranceles bajos En este caso, los aranceles se reducen parcialmente: el promedio baja al 10,5%. Las importaciones disminuyen un 13%, los ingresos arancelarios alcanzan los 2,1 billones de dólares y el impacto negativo en el PIB y la inflación es significativamente menor (caída del PIB del 1,2%, aumento de precios del 0,7%). Cabe mencionar que, en todos los escenarios, el impacto general de los aranceles es negativo, pero los tipos generales actuales del 10% son aceptables para la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, uno de los problemas son los elevados aranceles sectoriales sobre los precios de ciertos bienes básicos como el aluminio, el acero y los automóviles.

