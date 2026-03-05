El término inteligencia artificial lleva años desarrollándose en múltiples compañías, pero en los mercados financieros su impacto real no comenzó hasta 2022.

Desde entonces, la tecnología ha crecido de forma exponencial, hasta el punto de que operaciones críticas, incluidas maniobras militares, ya la integran como parte esencial de su infraestructura.

La prueba más evidente es el supuesto uso de plataformas como la de Anthropic en operaciones recientes del ejército estadounidense, desde bombardeos en Irán hasta la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. La IA ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta operativa con implicaciones reales.

Lo que nació como un modelo de lenguaje pensado para facilitar tareas cotidianas ha evolucionado hasta convertirse en un componente clave en estrategias militares y en el desarrollo de futuras aplicaciones bélicas.

En este contexto, OpenAI y Anthropic han emergido como los dos actores principales en la adopción y regulación de sus modelos dentro del ámbito militar.

El conflicto de intereses entre Anthropic y el Pentágono

Anthropic fue la primera empresa en recibir la propuesta del Pentágono: 200 millones de dólares a cambio de aplicar su tecnología a operaciones militares. Sin embargo, la compañía rechazó el acuerdo por no aceptar ciertas exigencias del ejército estadounidense.

Ese rechazo abrió la puerta a OpenAI, que sí aceptó el contrato. Más tarde, Sam Altman reconoció que el pacto se cerró de forma precipitada y sin los estándares habituales de rigor. Tras la polémica, OpenAI está revisando el acuerdo para incluir límites más estrictos.

¿Por qué, entonces, aparece el nombre de Anthropic en lugar del de OpenAI en los últimos episodios? Según Parmy Olson (Bloomberg), Trump ordenó suspender el uso de la tecnología de Anthropic, pero el sistema estaba tan integrado en la infraestructura del Pentágono que no pudo retirarse de inmediato.

¿Qué papel tuvo la IA en este ataque?

Según el análisis citado, el Comando Central de EE. UU. habría utilizado IA para:

Identificación de objetivos

Procesamiento de inteligencia

Simulación de escenarios

No existe información oficial que detalle su uso exacto, ya que no hay obligación legal de hacerlo público. Esta falta de transparencia alimenta la preocupación sobre el papel de la IA en conflictos armados y abre preguntas incómodas:

¿Seleccionó Claude ubicaciones para atacar? ¿Estimó bajas civiles? ¿Simuló rutas de drones o impactos?

Lavender y la automatización del "targeting"

El uso de IA en guerra no es nuevo. El sistema Lavender, empleado por Israel, analizaba datos de vigilancia para asignar puntuaciones a individuos, ilustrando el riesgo de automatizar decisiones letales con modelos propensos a errores.

Claude y Palantir: alianza para sistemas de decisión militar

En noviembre, Anthropic se asoció con Palantir Technologies, integrando Claude como motor de razonamiento en sistemas de apoyo a decisiones militares. En enero, presentó una propuesta de 100 millones de dólares para desarrollar nuevas tecnologías. Aunque fue rechazada, demuestra que Claude no solo resume informes.

La relación actual entre Anthropic y el Pentágono

Tras meses de tensiones y el riesgo de ser declarada “amenaza para la cadena de suministro”, Anthropic ha retomado negociaciones con el Departamento de Defensa. El objetivo es resolver el conflicto sobre el uso militar de sus modelos y evitar un veto que bloquearía contratos federales.

El escenario ideal para la compañía sería un nuevo acuerdo que permita al Pentágono usar Claude bajo condiciones aceptables para Anthropic. Todo esto ocurre en un momento de fuerte presión política y competitiva.

La rivalidad entre OpenAI y Anthropic entra en territorio político y militar

Después de estos episodios, Anthropic se ha posicionado como la alternativa más ética y segura, mientras que OpenAI ha sido criticada por ceder ante la presión militar.

La rivalidad ha dejado de ser tecnológica: ahora es reputacional, ética y política. Y el campo de batalla ya no es el mercado de consumo, sino el gobierno estadounidense, donde las implicaciones son mucho mayores.

El debate ético sobre la adopción de IA en el ámbito militar

La adopción de IA en el ámbito militar ha abierto un debate urgente sobre sus implicaciones éticas. Expertos advierten que estos sistemas son opacos, difíciles de auditar y propensos a errores, pero aun así se están integrando para acelerar decisiones que antes requerían supervisión humana.

A esto se suma la falta de transparencia de las empresas, lo que agrava el problema. El debate ya no es teórico: estas herramientas están entrando en conflictos reales, lo que plantea preguntas profundas sobre responsabilidad, transparencia y límites éticos en la guerra.