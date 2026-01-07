Conclusiones clave La inflación de la eurozona retrocede con respecto al mes de noviembre.

El EUR/USD se recupera

La inflación de la eurozona se ha situado en un 2,0% en diciembre de 2025, por debajo al 2,1% de noviembre. Por componentes, los servicios se mantienen como los más altos, con un 3,4% (3,5% en noviembre), la alimentación, el alcohol y el tabaco subieron al 2,6% (desde el 2,4%), los bienes industriales no energéticos bajaron ligeramente al 0,4% (desde el 0,5%) y la energía cayó aún más, al -1,9% (desde el -0,5%). Zona Euro - Datos de inflación de la eurozona de diciembre: IPC: real: 2,0% interanual; previsión: 2,0% interanual; anterior: 2,1% interanual;

IPC: real: 0,2% intermensual; anterior: -0,3% interanual;

IPCA sin energía ni alimentos: real: 2,3% interanual; previsión: 2,4% interanual; anterior: 2,4% interanual;

IPCA sin energía ni alimentos: real: 0,2% intermensual; anterior: -0,4% interanual;

IPC subyacente: real: 2,3% interanual; previsión: 2,4% interanual; anterior: 2,4% interanual;

IPC subyacente: real: 0,3% intermensual; anterior: -0,5% interanual El EUR/USD se recupera progresivamente de las ventas registradas en las primeras operaciones europeas. El par se mantiene bajo una importante presión vendedora, incapaz de recuperarse por encima de la media móvil exponencial de 30 horas (EMA30; violeta claro) y del nivel psicológico de 117000. Fuente: xStation

