La inflación en España acelera hasta el 3%

La inflación en España vuelve a acelerar alcanzando un crecimiento de los precios en el 3%, una décima por encima de los datos publicados en enero, y que pone de nuevo en aprietos el bolsillo del consumidor. La subida de los precios este mes está principalmente liderada por el aumento en los precios de la electricidad, ya que en febrero de 2024 bajaron con fuerza. En sentido contrario, destaca la influencia a la baja de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, cuyos precios suben menos que en febrero del año pasado, y que están aprovechando las caídas actuales en el precio del petróleo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuye tres décimas, hasta el 2,1%. Comparación anual y mensual Inflación mensual: El aumento de 0.4% en enero fue el doble que la reportada en el mes de enero.

El aumento de 0.4% en enero fue el doble que la reportada en el mes de enero. Inflación anual: Subida del 3% que sumado al resto de países de la zona común deja en problemas al BCE para su toma de decisiones. Este dato coloca a España en la parte media de los países de la eurozona, moderadamente por encima de la media de la eurozona que se sitúa en el 2,6%



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.