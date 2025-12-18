El Banco de Inglaterra recorta los tipos de interés

- El Banco de Inglaterra ha recortado los tipos de interés al 3,75%.
- Pese a la división interna, el BoE converge en la opinión de que la desinflación está lo suficientemente consolidada.
- El Banco de Inglaterra ha recortado los tipos de interés al 3,75%.
- Pese a la división interna, el BoE converge en la opinión de que la desinflación está lo suficientemente consolidada.
El Banco de Inglaterra acaba de implementar un recorte de tipos ligeramente restrictivo, bajando el tipo principal en 25 puntos básicos, hasta el 3,75%, en una votación equilibrada de 5 a 4. Esta medida marca el nivel más bajo de tipos desde principios de 2023. El Banco retomó los recortes tras tres reuniones en las que mantuvo el tipo en el 4%.
Tipos de interés de Inglaterra
- Tipo de interés principal: 3,75% (Pronóstico de 3,75%. Dato previo de 4,0%)
- Votos en favor de recortar los tipos: 5
- Votos en favor de mantener los tipos sin cambios: 4
División en el Banco de Inglaterra
El Comité del Banco de Inglaterra está profundamente dividido, pero gradualmente converge en la opinión de que la desinflación está suficientemente consolidada como para justificar un mayor apoyo a la economía. Se considera que los riesgos al alza para la inflación han disminuido, se prevé que el IPC se acerque al objetivo del 2% en el segundo trimestre de 2026, y el personal técnico ha revisado a la baja sus proyecciones del IPC a corto plazo. Varios miembros destacaron que los riesgos del IPC se inclinan cada vez más a la baja, y algunos respaldaron explícitamente la posibilidad de ralentizar la cadencia de la futura flexibilización monetaria en lugar de detenerla por completo.
El gobernador Bailey calificó la decisión como una decisión difícil y señaló que el margen para nuevos recortes es cada vez más limitado a medida que los tipos se acercan a su nivel neutral, pero también respaldó la opinión de que es probable que la política monetaria se mantenga en una "trayectoria gradual a la baja". El mensaje es que el listón para nuevos recortes es más alto, no que la puerta esté cerrada. En la práctica, el Banco ha adoptado un enfoque más dependiente de los datos: si los datos entrantes confirman un crecimiento más débil, una dinámica salarial más moderada y una inflación contenida en el sector servicios, el Comité está preparado para volver a relajar la política monetaria, aunque con cautela.
Cotización de la libra-dólar
El Dax 40 sostiene los 24.000 puntos
La Unión Europea multa a gigantes tecnológicos de EE. UU.
El Nasdaq 100 retrocede hasta los 23.000 puntos en la apertura
Resumen diario: mercados en rojo y se enfría el rally tecnológico
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.