El Banco de Inglaterra recorta los tipos de interés

El Banco de Inglaterra acaba de implementar un recorte de tipos ligeramente restrictivo, bajando el tipo principal en 25 puntos básicos, hasta el 3,75%, en una votación equilibrada de 5 a 4. Esta medida marca el nivel más bajo de tipos desde principios de 2023. El Banco retomó los recortes tras tres reuniones en las que mantuvo el tipo en el 4%.

Tipos de interés de Inglaterra

Tipo de interés principal: 3,75% (Pronóstico de 3,75%. Dato previo de 4,0%)

(Pronóstico de 3,75%. Dato previo de 4,0%) Votos en favor de recortar los tipos: 5

Votos en favor de mantener los tipos sin cambios: 4

División en el Banco de Inglaterra

El Comité del Banco de Inglaterra está profundamente dividido, pero gradualmente converge en la opinión de que la desinflación está suficientemente consolidada como para justificar un mayor apoyo a la economía. Se considera que los riesgos al alza para la inflación han disminuido, se prevé que el IPC se acerque al objetivo del 2% en el segundo trimestre de 2026, y el personal técnico ha revisado a la baja sus proyecciones del IPC a corto plazo. Varios miembros destacaron que los riesgos del IPC se inclinan cada vez más a la baja, y algunos respaldaron explícitamente la posibilidad de ralentizar la cadencia de la futura flexibilización monetaria en lugar de detenerla por completo.

El gobernador Bailey calificó la decisión como una decisión difícil y señaló que el margen para nuevos recortes es cada vez más limitado a medida que los tipos se acercan a su nivel neutral, pero también respaldó la opinión de que es probable que la política monetaria se mantenga en una "trayectoria gradual a la baja". El mensaje es que el listón para nuevos recortes es más alto, no que la puerta esté cerrada. En la práctica, el Banco ha adoptado un enfoque más dependiente de los datos: si los datos entrantes confirman un crecimiento más débil, una dinámica salarial más moderada y una inflación contenida en el sector servicios, el Comité está preparado para volver a relajar la política monetaria, aunque con cautela.

Cotización de la libra-dólar