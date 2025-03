La libra-dólar cae un 0,4% 📉

馃挕 Decisi贸n del BoE Es casi seguro que el Banco de Inglaterra mantendr谩 su pol铆tica monetaria sin cambios en su reuni贸n de marzo. La inflaci贸n se mantiene elevada, y la incertidumbre geopol铆tica en torno a los cambios en la pol铆tica comercial aumenta a煤n m谩s el riesgo de presiones inflacionarias. Por ello, prevemos que el tipo de inter茅s clave se mantenga en el 4,5%. 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Reuni贸n de tipos del Banco de Inglaterra El consenso de los analistas apunta a mantener el tipo de referencia en el 4,5%.

Divisi贸n prevista de votos entre mantener o reducir los tipos: 7-2-0.

La inflaci贸n subyacente aument贸 al 3% en enero desde el 2,5% de diciembre, superando la previsi贸n del Banco de Inglaterra de febrero en 0,2 puntos porcentuales.

Por otro lado, el crecimiento salarial y la inflaci贸n del sector servicios se situaron por debajo de las expectativas, aunque se mantienen elevados (6,1% para los salarios del sector privado y 5% para la inflaci贸n del sector servicios).

El aumento de la inflaci贸n a corto plazo y la creciente incertidumbre sobre la pol铆tica comercial plantean riesgos significativos para las proyecciones del IPC , pero no alteran las perspectivas a largo plazo de recortes de tipos.

Hasta el momento, el Reino Unido ha evitado cambios radicales en los aranceles.

El mercado espera que el Banco de Inglaterra comience a relajar la pol铆tica monetaria en mayo y reduzca los tipos al 3,75% para finales de a帽o (desde el 4,5% actual). El patr贸n de votaci贸n dentro del Banco de Inglaterra sugiere que los recortes de tipos se est谩n convirtiendo en la postura dominante en lugar de un ajuste prolongado, lo que podr铆a afectar el desempe帽o de la libra frente a otras divisas en el largo plazo. 聽 Sin embargo, a corto plazo, es improbable que el mercado experimente recortes de tipos inmediatos. La inflaci贸n ha repuntado demasiado r谩pido y el crecimiento salarial se mantiene s贸lido, lo que limita la posibilidad de una disminuci贸n sostenida de las presiones inflacionarias. 聽 驴Qu茅 esperar del par GBP/USD? El escenario base del mercado es que el Banco de Inglaterra mantendr谩 estables los tipos de inter茅s y ofrecer谩 comentarios cautelosos sobre sus perspectivas pol铆ticas. El gobernador Andrew Bailey ha advertido que el Reino Unido no ser谩 inmune a los efectos de los aranceles estadounidenses, incluso si no son un objetivo directo. Tambi茅n advirti贸 contra la sobreinterpretaci贸n de los recientes cambios de voto en el Banco de Inglaterra, despu茅s de que un cambio inesperado de un funcionario provocara que los inversores aumentaran sus apuestas sobre nuevos recortes de tipos. Esperamos que el Banco de Inglaterra mantenga un tono agresivo, considerando los datos macroecon贸micos, que te贸ricamente podr铆an respaldar una tendencia alcista del GBP/USD. El nivel de soporte m谩s crucial a medio plazo sigue siendo la media m贸vil exponencial (EMA) de 200 d铆as (curva dorada en el gr谩fico), que hist贸ricamente ha sido un obst谩culo clave para la tendencia bajista. Cotizaci贸n del GBP/USD 聽 Fuente: xStation5

