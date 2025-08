Las acciones de Merlin se disparan tras sus resultados

Las acciones de Merlin (MRL.ES) se revalorizan en la sesión de este jueves tras la presentación de resultados del primer semestre de 2025. La compañía inmobiliaria ha registrado un sólido desempeño durante un periodo clave para el sector del Real Estate. ¿Cuáles son las claves? Resultados Merlin Properties del primer semestre de 2025 Total revenues : 273,3 millones de euros (+8,5% respecto al primer semestre de 2024)

: 273,3 millones de euros (+8,5% respecto al primer semestre de 2024) EBITDA : 205,3 millones de euros (+9% respecto al primer semestre de 2024)

: 205,3 millones de euros (+9% respecto al primer semestre de 2024) Beneficio neto: 166,6 millones de euros (12,8% respecto al primer semestre de 2024) Desglose de los resultados de Merlin por segmento Oficinas Merlin continúa registrando un crecimiento sólido en las rentas comparables, con un incremento del +3,9% en el semestre. El release spread se mantiene ligeramente negativo en -0,2%, debido principalmente a la renovación de un gran contrato en Madrid. No obstante, si se excluye este efecto puntual, el release spread se elevaría al +5,1%, en línea con la tendencia positiva observada en los últimos meses. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Logística Este segmento también ha mostrado un buen desempeño, con un crecimiento del +2,2% en rentas comparables y un incremento del +7,2% en renovaciones. La ocupación en este sector se mantiene elevada, con un 96,2%. Data Centers Destaca el notable crecimiento en el segmento de data centers, con un aumento del +1.281% en rentas respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 917 a 12.664. Aunque su peso en el total de rentas aún es minoritario, estos resultados reflejan una clara apuesta de la compañía por esta nueva infraestructura, cuya evolución se espera continúe al alza. En línea con su estrategia de crecimiento en el sector de los centros de datos, la compañía ha anunciado la adquisición de nuevas plantas destinadas a ampliar su banco de suelo, concretamente en Madrid-Tres Cantos y Madrid-Getafe II, a pesar de la baja actividad inversora registrada durante el periodo. Unos resultados sólidos Merlin Properties mantiene un sólido desempeño operativo, impulsado por una elevada tasa de ocupación que se sitúa en el 95,4%. Sin embargo, dentro de este contexto positivo, Barcelona presenta la menor ocupación del portafolio, con un 89,7%, lo que supone una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al periodo anterior. Durante el ejercicio, las rentas brutas alcanzaron los 264,7 millones de euros, frente a los 248,2 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un crecimiento del 6,7%. La compañía ha demostrado una notable capacidad para aprovechar las oportunidades del mercado en todas las regiones en las que opera, consolidando un crecimiento en línea con las expectativas del sector. Desde el punto de vista financiero, destaca un nivel de endeudamiento del 28,6%, claramente por debajo del umbral crítico del 40%, lo que refleja una posición financiera saludable. Esta estructura conservadora constituye una ventaja estratégica, al ofrecer margen para acometer futuras inversiones o realizar amortizaciones anticipadas. Pese al incremento en el coste de la deuda respecto a diciembre del ejercicio anterior, la compañía mantiene el 100% de su deuda cubierta a tipo de interés fijo, lo que la protege frente a posibles nuevas subidas de tipos. Esta estrategia reduce la exposición a la volatilidad financiera y proporciona mayor previsibilidad sobre los flujos de caja futuros, ofreciendo estabilidad en un entorno económico y regulatorio incierto. Adicionalmente, la deuda financiera bruta se ha reducido desde 4.914 millones de euros hasta 4.406 millones, mientras que el valor bruto de los activos ha aumentado en 580 millones, reflejando una revalorización significativa de la cartera de Merlin Properties. La vida media de la deuda se sitúa en 4,4 años, sin vencimientos relevantes hasta noviembre de 2026. Esta ausencia de presiones a corto plazo en el calendario de amortización, junto con una liquidez cercana a los 1.600 millones de euros, posiciona a Merlin en una situación de solidez operativa y capacidad para afrontar escenarios adversos o captar nuevas oportunidades de crecimiento. Los resultados presentados en la jornada han impulsado a las acciones de Merlin Properties, que hoy avanzan un 3% en el Ibex 35. En el acumulado del año, además, las acciones de Merlin Properties se revalorizan un 20,1%. Os invitamos a visitar nuestra Selección de Ideas, donde puedes leer más sobre las compañías de la Selección Ibérica. Puedes pinchar aquí para acceder a ella. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.



