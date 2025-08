Aranceles al cobre: ¿Cómo han afectado al mercado?

El 30 de julio de 2025, el presidente Donald Trump anunció la imposición de aranceles del 50% a determinados productos de cobre, eximiendo de forma crucial al cobre refinado, su forma de comercio más importante. Esta decisión provocó la mayor caída histórica de los precios del cobre en la bolsa estadounidense COMEX, a la vez que estabilizó la Bolsa de Metales de Londres (LME). Si bien los precios de la LME cayeron inicialmente como respuesta, se prevé una mayor convergencia de precios a corto plazo, probablemente impulsada por ajustes en los precios estadounidenses, en lugar de los europeos. ¿Cuál fue la decisión de Donald Trump? A partir del 1 de agosto de 2025, se aplicará un arancel del 50% a los siguientes productos de cobre: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Productos semiacabados de cobre : Tuberías, alambres, varillas, láminas, tubos

: Tuberías, alambres, varillas, láminas, tubos Componentes de cobre : Accesorios para tuberías, cables eléctricos, conectores

: Accesorios para tuberías, cables eléctricos, conectores Productos con alto contenido de cobre : Transformadores, motores eléctricos

: Transformadores, motores eléctricos Productos terminados: Instalaciones eléctricas, sistemas de calefacción Exenciones arancelarias clave Trump tomó la decisión estratégica de excluir productos críticos que sirven como insumos para productos manufacturados clave: Cobre refinado (cátodos) : La principal forma comercial del cobre (en su forma más pura).

: La principal forma comercial del cobre (en su forma más pura). Minerales y concentrados de cobre : Materia prima para la producción.

: Materia prima para la producción. Chatarra de cobre : Material para reciclaje.

: Material para reciclaje. Cobre blíster y ánodos: Productos intermedios en el proceso de refinación. ¿Cómo reaccionó el mercado a los aranceles al cobre? Los precios del cobre en el COMEX, que habían tenido una prima de más del 30% con respecto a los precios de la LME, se desplomaron ayer, experimentando su mayor caída en una sola sesión de la historia. El precio cayó instantáneamente aproximadamente un 20%, erosionando casi por completo la prima COMEX-LME. Cabe destacar que se habían acumulado importantes inventarios de cobre en EE. UU. durante los últimos seis meses en previsión de los aranceles, lo que ahora podría provocar una drástica reducción de la demanda estadounidense de cobre. Los inventarios superaron las 250.000 toneladas, su nivel más alto en más de 20 años. Esta situación también eliminará cualquier rentabilidad derivada del arbitraje.

El diferencial de crecimiento acumulado anual entre el COMEX y la LME ha desaparecido por completo. Fuente: Bloomberg Finance LP ¿Qué se avecina para los precios de la LME? Las caídas de precios de la LME en la actualidad han sido limitadas. La casi eliminación de la prima del COMEX impidió que los precios de la LME aumentaran significativamente. Sin embargo, la importancia de la LME podría resurgir con la eliminación de los riesgos asociados a una interrupción del comercio en EE. UU. Cabe destacar que los inventarios en las bolsas mundiales han aumentado ligeramente recientemente, lo que podría frenar el aumento de precios, mientras que los inventarios en China se están contrayendo. Además, un indicador adelantado de los precios del cobre, el impulso crediticio de China, está claramente en aumento, lo que podría indicar perspectivas moderadamente positivas para el cobre a medio plazo. El mercado de la LME también podría experimentar una afluencia de inversores que abandonan el mercado estadounidense, lo que aliviaría aún más las preocupaciones sobre una volatilidad excesiva.

Los inventarios mundiales de cobre han aumentado recientemente, aunque históricamente se mantienen bajos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los inventarios chinos en la Bolsa de Shanghái han caído a su nivel más bajo desde 2024. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El impulso crediticio de China está alcanzando su nivel más alto desde noviembre de 2024. Este impulso es un indicador adelantado de los precios del cobre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Chile y Perú: Actores Clave La gran mayoría del cobre suministrado a EE. UU. proviene de países sudamericanos, concretamente Chile y Perú. Por consiguiente, esta situación debería tener un impacto positivo en los precios de la Bolsa de Metales de Londres (LME), ya que estos países no necesitarán buscar nuevos mercados. Podrán seguir exportando cobre refinado a EE. UU. sin aranceles. Por el contrario, Canadá, que exporta principalmente productos terminados, se enfrentará a cargas significativamente mayores. Si bien el dólar estadounidense se está comportando muy bien actualmente, no se puede descartar un impacto positivo en el peso chileno a largo plazo. Como se observa, la correlación en los últimos meses ha sido bastante alta, aunque se ha observado una mayor divergencia en las últimas semanas. Perspectiva de precios del cobre Los precios del cobre han bajado recientemente y también han reaccionado negativamente a la decisión de Trump de excluir de los aranceles el cobre refinado comercializado globalmente. El precio está reaccionando a los mínimos locales desde mediados de julio y podría comenzar a reaccionar nuevamente a los fundamentos globales. Un soporte importante se encuentra en los 9,500$ y, ligeramente por debajo, en el retroceso de Fibonacci del 38.2% de la última tendencia bajista. El fortalecimiento del dólar estadounidense es actualmente un factor negativo para el cobre. Sin embargo, una detención sostenida del crecimiento de los precios a largo plazo solo ocurriría en caso de un colapso económico global o un aumento significativo de la oferta. No obstante, el nivel de 10,000$ representa una clara barrera que requeriría un catalizador muy positivo para romperse. Es probable que la reciente aceleración del gasto chino continúe impulsando los precios globales del cobre.

