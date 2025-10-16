La OPA BBVA-Sabadell fracasa: 25,5% de aceptación

La OPA BBVA-Sabadell llega a su fin tras anunciarse que tan solo se ha alcanzado el 25,5% de aceptación. Este era un escenario con el que el mercado no contaba. ¿Qué ocurre ahora?

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre el fracaso de la OPA BBVA-Sabadell

A pesar de que el escenario más descontado por el mercado era que la OPA se quedaría entre el 30% y el 50%, finalmente se ha conocido que la aceptación ha sido del 25,5%. Creemos que esto supone un duro golpe para el liderazgo de Carlos Torres, presidente de BBVA, ya que él mismo había afirmado hace un par de semanas que la OPA alcanzaría entre el 60% y el 70% de aceptación y ha sido la cara visible del proceso. Sin embargo, creemos que este es el mejor resultado para los accionistas de ambos bancos, dadas las dificultades que afrontaba el proceso con el veto del gobierno y que afectaba directamente a la rentabilidad de la operación.

Por el simple hecho de que la operación no sale adelante creemos que las acciones de BBVA repuntarán mañana, a la vez que las de Sabadell caerán por la eliminación de la prima que conllevaba la operación. A esto hay que sumar que BBVA ha afirmado que realizará una recompra adicional de acciones debido al exceso de capital que el banco ya lleva tiempo acumulando. Esto era algo que descontabamos en nuestro análisis de escenarios, dado el caso en el que no saliera adelante la OPA. Por ello, creemos que las acciones de BBVA pueden subir mañana entre un 5% y un 10%, mientras que las de Sabadell pueden caer entre un 5% y un 10%.



