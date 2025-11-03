La OPEP anuncia una pausa en los incrementos de producción de petróleo

En su última reunión, la OPEP mantuvo su aumento de producción previsto de 137.000 barriles diarios, pero anunció una pausa en las subidas para el primer trimestre de 2026 debido a la preocupación por el exceso de oferta durante el invierno; en lo que supone un cambio inesperado que impulsa los precios del petróleo.

La gobernadora de la Reserva Federal, Waller, expresó su apoyo a otro recorte de tipos en diciembre, citando un mercado laboral más débil y una inflación a la baja a pesar de la incertidumbre macroeconómica causada por el cierre del gobierno estadounidense. Waller añadió que aceptaría una nominación para la presidencia de la Reserva Federal.

Trump descartó el envío de misiles Tomahawk a Ucrania, insinuó la existencia de "planes secretos" para Venezuela y afirmó que las tropas estadounidenses "podrían desplegarse" en Nigeria. Trump confirmó que se reúne periódicamente con Jensen Huang, de Nvidia, y que no tiene intención de compartir los chips de Blackwell en el extranjero.

Otros mercados

Los mercados bursátiles de Japón permanecen cerrados por el Día de la Cultura. Los principales pares de divisas cotizan dentro de rangos estrechos. El mercado pone el foco en los datos del PMI y el ISM de hoy.

La inflación del Instituto de Melbourne subió al 3,1% interanual, lo que supone un dato elevado mientras que el gasto de los hogares se mantiene débil en un 0,2% mensual. Por su parte, los permisos de construcción se dispararon un 12% en Australia. El escenario principal es que el RBA mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de mañana.

El PMI manufacturero de octubre en Australia cayó de 50,7 a 49,4, lo que indica una renovada debilidad en el sector productivo. Por su parte, el PMI manufacturero privado descendió de 51,2 a 50,6. La demanda interna se mantuvo estable, pero las exportaciones se debilitan en medio de la incertidumbre relacionada con los aranceles.

¿Cómo invertir en petróleo?

