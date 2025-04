La OPEP recorta las previsiones de demanda de petróleo

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha reducido sus proyecciones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo tanto en 2025 como en 2026, citando el impacto de los aranceles estadounidenses en la economía mundial y el consumo de crudo en su último informe mensual publicado hoy. Perspectivas de la demanda revisadas a la baja La OPEP ahora pronostica que la demanda de petróleo se expandirá en 1,3 millones de barriles por día (bpd) tanto en 2025 como en 2026, una revisión a la baja de sus estimaciones anteriores de 1,45 mbpd y 1,43 mbpd respectivamente. A pesar del ajuste, el cártel sigue siendo más optimista que otras instituciones. La Agencia Internacional de Energía (AIE) proyecta un crecimiento de 1,03 mbpd para 2025, mientras que la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA) ha reducido su pronóstico a 900.000 bpd. Goldman Sachs anticipa un crecimiento aún más modesto de solo 500.000 bpd. Las revisiones a la baja reflejan una perspectiva más sombría para la expansión económica en las economías clave en medio de las tensiones comerciales en curso, que amenazan con restringir los flujos comerciales globales y alimentar la incertidumbre, lo que podría frenar la inversión corporativa. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La producción de la OPEP disminuye La producción de crudo de la OPEP se redujo en 78.000 bpd en marzo, hasta los 26,78 millones de bpd. La producción del grupo más amplio, la OPEP+, que incluye a sus aliados, también se redujo ligeramente en 37.000 bpd, hasta los 41,02 millones de bpd. Sin embargo, el cumplimiento de las cuotas de producción sigue siendo un desafío para algunos miembros, como el notable aumento de la producción de Kazajistán en 37.000 bpd, hasta los 1,852 millones de bpd, muy por encima del límite acordado. Cabe recordar que la OPEP+ tiene previsto aumentar la producción en 138.000 bpd en abril y otros 400.000 bpd en mayo. El sentimiento del mercado petrolero ha sido mayormente negativo últimamente, en particular tras la decisión de la OPEP y sus aliados de aumentar la producción. Los futuros del crudo Brent han retrocedido hasta situarse en torno a los 65 dólares por barril, mientras que el WTI cotiza cerca de los 62 dólares por barril. La inesperada magnitud del aumento de producción previsto para mayo lastró aún más los precios, avivando la preocupación por un exceso de oferta. Los analistas sugieren que la OPEP podría estar aprovechando la caída de los precios para presionar a los productores incumplidores a que se adhieran a los niveles de producción acordados. Sin embargo, el impacto persistente de los aranceles estadounidenses en la economía mundial sigue generando incertidumbre en el mercado energético. Por el contrario, los precios del petróleo están experimentando un repunte hoy, impulsado principalmente por la mejora del sentimiento del mercado tras nuevas indicaciones de exenciones arancelarias por parte de Washington. Curiosamente, los precios del crudo han desafiado las implicaciones potencialmente bajistas de los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre un acuerdo nuclear. Por otro lado, el acuerdo nuclear podría suponer un menor riesgo en la región y centrarse en cuestiones económicas en lugar de políticas. El petróleo intenta prolongar su recuperación, aunque se han recortado algunas subidas previas. El barril de crudo Brent cotiza nuevamente por debajo de los 50 dólares. Cotización del barril de petróleo Fuente: xStation5

