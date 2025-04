Las acciones de Goldman Sachs suben un 2,5% 🏛️

Las acciones de Goldman Sachs (GS.US) han subido un 2,5% en el premercado después de que la institución financiera publicara sus resultados para el primer trimestre de 2025. La junta también aprobó un programa de recompra de acciones por un valor de hasta 40 mil millones de dólares. Resultados del primer trimestre de Goldman Sachs Ingresos: 15.060 millones de dólares (+6% interanual, superando las expectativas de 14.760 millones de dólares).

Beneficios por acción: 14,12 dólares (frente a 11,58 dólares interanual).

Facturación de FICC: 4.400 millones de dólares (superando las expectativas de 4.470 millones de dólares).

Facturación de capital: 4.190 millones de dólares (superando las expectativas de 3.800 millones de dólares).

Banca y Mercados Globales: 10.710 millones de dólares (+10% interanual, superando las expectativas de 10.420 millones de dólares).

Banca de inversión: 1.920 millones de dólares (-8,1% interanual, superando las expectativas de 2.030 millones de dólares).

Consultoría: 792 millones de dólares (-22% interanual, superando las expectativas de 910 millones de dólares).

Margen neto por intereses: 2.900 millones de dólares (superando las expectativas de 2.280 millones de dólares).

Depósitos: 471.000 millones de dólares (+8,8% intertrimestral).

Provisión para pérdidas crediticias: 287 millones de dólares (410 millones de dólares, por debajo de las expectativas).

Gastos operativos: 9.130 millones de dólares (+5,4% interanual, en línea con las expectativas).

ROE: 16,9% (superando las expectativas del 14,9%).

ROTE: 18% (superando las expectativas del 16,1%).

Ratio CET1: 14,8 % (superando ligeramente las expectativas del 15%).

Valor contable/acción: 344,20 dólares (en comparación con los 321,10 dólares interanuales).

Ratio de eficiencia: 60,6 % (mejor de lo esperado del 61,6%).

Activos bajo gestión: 3,17 billones de dólares (+11% interanual, superando las expectativas de 3.150 millones de dólares).

Entradas netas: 24.000 millones de dólares (vs. Salidas interanuales de $15 mil millones, superando las expectativas de $34 mil millones. Préstamos: $210 mil millones (superando las expectativas de $197,6 mil millones). Precio de las acciones de Goldman Sachs Las acciones de Goldman Sachs han experimentado una destacada subida tras la publicación de los resultados y actualmente cotizan en verde en premercado. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de Goldman Sachs se mueven en terreno negativo, con un descenso del 14%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil  Fuente: xStation

