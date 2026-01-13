La plata está alcanzando nuevos máximos históricos

El petróleo crudo escaló hasta máximos de varios meses después de que una nueva amenaza de Donald Trump agitara los mercados energéticos y reavivara los temores a una mayor inestabilidad geopolítica. Los inversores reaccionaron con rapidez ante el aumento del riesgo percibido en Oriente Medio y las posibles represalias que podrían afectar al suministro global, impulsando los precios del crudo en una sesión marcada por la volatilidad y la búsqueda de activos refugio dentro del complejo energético.

Los mercados de materias primas arrancan la jornada con un tono mixto, marcado por movimientos destacados en tres frentes clave: la plata, que vuelve a captar la atención de los inversores ante las expectativas de mayor demanda industrial; el cacao, inmerso en una fuerte volatilidad tras las últimas oscilaciones en la oferta africana; y el gas natural, que continúa reaccionando a los cambios en los inventarios y a la incertidumbre geopolítica.

Petróleo WTI



Amenazas arancelarias: Donald Trump ha indicado que los países que comercian con Irán podrían estar sujetos a aranceles adicionales.

Disturbios en Irán: Las protestas antigubernamentales en Irán han causado al menos varias docenas de muertes. Trump no ha descartado la intervención de Estados Unidos para resolver la situación actual con víctimas civiles.

Producción y exportaciones: Irán produce poco más de 3 millones de barriles por día (mbpd), y la mayoría de sus exportaciones se destinan a China.

Inestabilidad en Venezuela: Tras la reciente intervención estadounidense, el trato a la población se mantiene sin cambios. Los ciudadanos enfrentan sanciones por criticar al régimen o apoyar el secuestro de Maduro liderado por Estados Unidos.

Política de la OPEP+: La alianza continúa con su política de mantener los niveles de producción durante el primer trimestre de este año. Las previsiones de la OPEP sugieren que el mercado debería estar relativamente equilibrado para 2026.

Previsiones divergentes: La AIE mantiene su pronóstico de un enorme exceso de oferta de 3,8 mbpd, mientras que la EIA apunta a un exceso de oferta de aproximadamente 2 mbpd.

El posicionamiento especulativo en crudo WTI se mantiene relativamente bajo, con posiciones largas netas en niveles mínimos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La curva forward ha regresado a la contracción hasta marzo de 2027, en comparación con la contracción mínima observada hace una semana y un mes. Dada la baja probabilidad de un déficit de mercado este año, se espera que los precios retrocedan en las próximas semanas, salvo una escalada geopolítica en Venezuela, Irán o Rusia. Sin embargo, si EE. UU. decide intervenir en Irán, los precios del WTI podrían encontrarse en un rango a corto plazo de entre 62 y 65 dólares por barril. Fuente: Bloomberg Finance LP

Gas Natural

Corrección de precios: Los precios del gas cayeron a aproximadamente 3,3 dólares por millón de BTU debido a la baja demanda a finales de diciembre y principios de enero. Sin embargo, el esperado retorno a temperaturas más bajas podría provocar reducciones de inventario más significativas.

Datos de inventario: El último informe de la EIA mostró una disminución de los inventarios mucho mayor de lo esperado, a pesar de la demanda limitada.

Soporte europeo: El clima frío en Europa proporciona un ligero piso para los precios europeos, lo que eventualmente podría respaldar los índices de referencia estadounidenses.

Producción récord: La producción estadounidense alcanzó un récord de 114 bcfd el lunes, casi un 9 % más que hace un año. Por el contrario, la demanda se situó en 101 bcfd, un 6 % menos interanual. Sin embargo, las exportaciones de GNL, que alcanzaron los 20 bcfd, sugieren que las inyecciones de inventario de verano podrían ser menores que en años anteriores debido al aumento de la demanda de refrigeración.

La demanda de gas se encuentra actualmente ligeramente por debajo del promedio de los últimos cinco años, pero un claro aumento en los grados-día de calefacción sugiere un repunte de la demanda para finales de enero. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los inventarios comparativos sugieren que los precios podrían haber prolongado su reciente caída. Si los inventarios continúan bajando, existe la posibilidad de una recuperación de los precios. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los precios de la gasolina en EE. UU. están cayendo drásticamente, mientras que los precios europeos se mantienen bajos. Sin embargo, dado el clima frío y los bajos inventarios, hay margen para una recuperación de los precios europeos, lo que podría poner fin a la corrección actual en EE. UU. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El posicionamiento especulativo en gas está cayendo drásticamente. El posicionamiento neto se acerca a niveles de sobreventa vistos por última vez a finales de 2024; en ese momento, sirvió como señal contraria, aunque coincidió con una disminución general del interés abierto. Actualmente, la situación se ha invertido, con posiciones especulativas tanto cortas como largas en aumento. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Plata

Independencia de la Fed: La plata está alcanzando nuevos máximos históricos a medida que el dólar estadounidense se enfrenta a los riesgos derivados de la erosión de la credibilidad de la Fed. El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación sobre el testimonio de Jerome Powell sobre las renovaciones de los edificios de la Fed, una medida que Powell describió como un "pretexto" para presionar políticamente a reanudar los recortes de tipos.

Ratio oro/plata: El ratio ha caído a 54 puntos, acercándose a su promedio a largo plazo. Históricamente, durante los mercados alcistas, este ratio ha caído significativamente por debajo del promedio. Con un ratio de 40 y un precio del oro de 4.800 dólares, la plata podría alcanzar los 120 dólares/oz.

Prima de Shanghái: La prima de la Bolsa de Shanghái, en comparación con la del COMEX, está aumentando considerablemente de nuevo. Mientras la prima se mantenga por encima de los 5 $, el precio debería estar protegido contra caídas importantes. Una caída de la prima indicaría una disminución a corto plazo de la demanda física.

Las posiciones largas en plata se han reducido desde noviembre, lo que sugiere que los fondos indexados de materias primas o los proveedores de swaps concentraron sus posiciones al principio tras la publicación de las ponderaciones del índice a finales de 2025. Las posiciones netas se acercan ahora al promedio a largo plazo, lo que podría indicar un cambio de tendencia y una nueva afluencia de posiciones largas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La prima de precio en la Bolsa de Oro de Shanghái está alcanzando niveles muy altos una vez más. Alcanzar los 100 $/oz en Shanghái podría ser un punto de inflexión a corto plazo para los especuladores. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

La relación oro-plata se encuentra cerca de su promedio histórico, aunque ha disminuido durante anteriores mercados alcistas de metales preciosos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Cacao

Compras institucionales: El cacao se había visto impulsado por las expectativas de compras institucionales de ETF, y Citi estimaba entradas potenciales de 2.000 millones de dólares. Sin embargo, es probable que estas suposiciones se sobrestimaran y se extendieran a lo largo de demasiadas semanas.

Desplome repentino: Los precios cayeron un 13% el viernes pasado, ya que los especuladores liquidaron posiciones largas y los exportadores se cubrieron a niveles relativamente altos.

Factores meteorológicos: Tras meses de condiciones favorables, los vientos harmattan están afectando ahora a los cultivos en el oeste de Costa de Marfil. No obstante, TGI Group sugiere que, en general, el buen tiempo probablemente dará lugar a cosechas abundantes en febrero y marzo.

Observación de la demanda: Este jueves y viernes se publicarán datos cruciales sobre el procesamiento del cacao, que ofrecerán una evaluación crucial de la posible destrucción de la demanda.

Las posiciones especulativas largas y cortas en cacao han aumentado en los últimos meses, pero las posiciones cortas han crecido mucho más rápido. El cacao sigue estando extremadamente sobrevendido, especialmente en el mercado de futuros de Londres. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB