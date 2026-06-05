La plata se desploma un 7% 📉

La plata cae cerca de un 7% hoy, poniendo a prueba la zona de los 68 dólares por onza y retrocediendo nuevamente por debajo de la Media Móvil Exponencial de 200 días (EMA200, línea roja) en el gráfico diario. La EMA200 actúa como un importante umbral de impulso y podría señalar un período prolongado de debilidad para el metal en medio del fuerte aumento de los rendimientos de los bonos y de un dólar estadounidense que se fortalece con rapidez. La venta masiva se vio reforzada por datos excepcionalmente sólidos del mercado laboral de Estados Unidos. El último informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) mostró que la economía estadounidense creó 172.000 empleos en mayo, mientras que las revisiones al alza de los dos meses anteriores sumaron 92.000 puestos adicionales. El oro, el platino y el paladio también registran caídas significativas. El Índice del Dólar Estadounidense (USDIDX) está registrando una de sus sesiones más fuertes de los últimos años, superando con decisión el nivel de 100 y fortaleciéndose frente a una cesta de las principales divisas. Crecen las preocupaciones sobre una Reserva Federal más restrictiva y la posibilidad de una subida de las tasas de interés en 2026, en paralelo con las tendencias inflacionarias de la economía estadounidense. Los principales componentes de precios dentro de las encuestas ISM continúan apuntando a presiones inflacionarias excepcionalmente elevadas, mientras que tanto la inflación medida por el IPC (CPI) como por el índice PCE permanecen muy por encima del objetivo de la Reserva Federal.

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