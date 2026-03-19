La plata se desploma un 7,5% y el oro apunta a su peor cierre semanal desde 1983

Conclusiones clave El oro cae cerca de 10% semanal y apunta a su peor desempeño desde 1983.

La plata se desploma.

La fortaleza del dólar y el retraso en recortes de tasas presionan a los metales.

El mercado de metales preciosos ha registrado una fuerte liquidación en los últimos días. El oro acumula una caída cercana al 10% semanal, encaminándose a su peor desempeño desde 1983, mientras que la plata llegó a caer más de un 10% en la jornada. Este movimiento ocurre en un contexto de alta incertidumbre geopolítica y crecientes riesgos de estanflación, un entorno que normalmente favorecería la demanda de activos refugio como el oro. Sin embargo, los metales preciosos están comportándose más como activos de momentum, cayendo junto con los bonos y los índices bursátiles. Esta dinámica está vinculada a un cambio en las expectativas sobre la política de la Reserva Federal. Las expectativas de recortes de tasas se están desplazando hacia el otoño del hemisferio norte, lo que favorece tanto al dólar estadounidense como a los rendimientos de los bonos del Tesoro. Al mismo tiempo, el fuerte aumento del precio del petróleo refuerza la percepción de que los bancos centrales, incluida la Fed, mantendrán una postura cautelosa frente a la flexibilización de la política monetaria debido a los persistentes riesgos inflacionarios.

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