La plata sube un 4% ante las expectativas de fin del cierre del gobierno estadounidense

- El avance de más del 4% refleja la combinación de varios factores fundamentales y de mercado
- El avance de más del 4% refleja la combinación de varios factores fundamentales y de mercado
El avance de más del 4% refleja la combinación de varios factores fundamentales y de mercado que están influyendo significativamente en el sentimiento de los inversores.
El factor más destacado son las señales positivas sobre un inminente acuerdo político en Washington, que podría poner fin al cierre gubernamental más prolongado de la historia. La aprobación de un paquete presupuestario permitiría publicar datos económicos retrasados, incluido el informe de empleo de septiembre, largamente esperado.
La reducción de la incertidumbre política brinda a los inversores una visión más clara del panorama económico, lo que mejora la confianza y facilita la elaboración de proyecciones macroeconómicas de corto plazo. En un entorno donde la falta de datos oficiales había obligado a tomar decisiones “a ciegas”, el acceso a información completa actúa ahora como catalizador del mercado de la plata.
Simultáneamente, los operadores prestan atención a las expectativas de posibles recortes de tasas de interés por parte de la Fed. En un escenario de tasas reales más bajas y debilitamiento del dólar, la plata se convierte en un activo más atractivo como cobertura frente a la inflación y la inestabilidad económica.
Históricamente, los metales preciosos tienden a subir de precio en tales condiciones, atrayendo tanto a inversores minoristas que buscan proteger su capital como a instituciones que reequilibran sus carteras hacia activos defensivos.
La confluencia de estos factores fundamentales está detrás del dinámico repunte observado hoy, subrayando el papel de la plata como instrumento clave de cobertura en un contexto de incertidumbre económica y financiera creciente.
El trigo registra una caída tras un informe WASDE superior a lo esperado
3 mercados a seguir la próxima semana (14.11.2025)
El gas natural registra un leve alza tras el informe de variación de inventarios de la EIA
Caídas en los futuros del cacao y el café
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.