¿Cómo invertir en renta fija? Bonos flotantes y ligados a inflación ganan atractivo

La renta fija vuelve a captar la atención de los inversores después de años donde apenas ofrecía rentabilidad. El repunte de la inflación, la subida del petróleo y el miedo a que la Reserva Federal mantenga una política monetaria más agresiva están cambiando completamente el escenario.

Con el mercado empezando a descontar incluso nuevas subidas de tipos y con los bonos largos sufriendo por el aumento de las rentabilidades, algunos inversores están volviendo la mirada hacia dos segmentos mucho menos conocidos: los bonos flotantes y los bonos ligados a inflación.

Bonos flotantes: ganar si los tipos siguen altos

Los bonos flotantes tienen una característica muy interesante: su rentabilidad se ajusta automáticamente a la evolución de los tipos de interés. Esto significa que, si la Reserva Federal mantiene los tipos elevados o incluso vuelve a subirlos, estos activos podrían seguir beneficiándose mientras parte de la renta fija tradicional continúa bajo presión.

Además, muchos de estos instrumentos están ofreciendo rentabilidades cercanas al 4%-5%, niveles que hace apenas unos años parecían imposibles para perfiles conservadores.

Dentro de esta categoría encontramos vehículos expuestos a préstamos bancarios, deuda corporativa, CLOs o bonos del Tesoro de tipo variable, que permiten reducir parte del impacto negativo de un entorno de tipos elevados.

La gran ventaja es que, a diferencia de la renta fija tradicional, unos tipos más altos no siempre son una mala noticia.

Mientras los bonos tradicionales sufren cuando suben las rentabilidades, los bonos flotantes pueden beneficiarse precisamente de ese escenario.

Bonos ligados a inflación: protegerse si el petróleo sigue presionando los precios

Pero no son la única alternativa. El repunte del petróleo derivado del conflicto con Irán y la tensión sobre el estrecho de Ormuz también está despertando el interés por los bonos ligados a inflación, instrumentos diseñados para proteger al inversor cuando suben los precios.

Su principal diferencia frente a un bono tradicional es que tanto el principal como los pagos de intereses evolucionan junto a la inflación, ayudando a preservar el poder adquisitivo del inversor.

Estos activos empiezan a ganar protagonismo porque el mercado teme que el actual episodio inflacionario no sea únicamente temporal. Si el petróleo continúa presionando y los bancos centrales vuelven a endurecer el discurso, la inflación podría mantenerse elevada durante más tiempo.

Eso sí, tampoco están exentos de riesgo. La experiencia de 2022 demostró que incluso estos instrumentos pueden sufrir fuertes caídas cuando aumentan las rentabilidades reales o los bancos centrales reaccionan más agresivamente de lo esperado.

La inflación protege estos bonos a largo plazo, pero unas rentabilidades reales más altas también pueden generar presión en el corto plazo.

La gran cuestión ahora es si nos encontramos ante un episodio temporal provocado por la guerra y el petróleo o ante el inicio de una inflación más estructural. Si ocurre lo segundo, tanto los bonos flotantes como la deuda ligada a inflación podrían convertirse en algunos de los grandes protagonistas de esta nueva etapa de la renta fija.

¿Cómo invertir en bonos flotantes y ligados a la inflación en XTB?

Existe un gran número de ETFs, que nos permitirán invertir en ambas ideas de inversión. Respecto a los bonos flotantes, tendremos opciones como el iShares Floating Rate (EFRB.DE) de acumulación en euros, o Floating Rate BD (EFRN.DE) de distribución en euros. Sobre los bonos ligados a la inflación tendríamos el ETF Inflation Linked Govt Bond (IBCI.DE) o el II EUR Inflation-Linked Bond (XEIN.DE).