La bolsa hoy: Trump sigue sin llegar a un acuerdo con Irán

- Donald Trump ha anunciado que el ataque contra Irán planeado para el día de hoy no se llevará a cabo
- Estados Unidos e Irán continúan las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz
- El sentimiento de los mercados asiáticos es mixto, mientras que los índices de Estados Unidos cerraron a la baja
- Donald Trump ha anunciado que el ataque contra Irán planeado para el día de hoy no se llevará a cabo
- Estados Unidos e Irán continúan las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz
- El sentimiento de los mercados asiáticos es mixto, mientras que los índices de Estados Unidos cerraron a la baja
Donald Trump anunció en una publicación en Truth Social que el ataque contra Irán planeado para hoy no se llevará a cabo. Las negociaciones para alcanzar un acuerdo duradero entre las partes continúan.
Trump publicó este mensaje antes del cierre del mercado estadounidense, pero tanto el S&P 500 (-0,1%) como el Nasdaq 100 (-0,5%) terminaron el día en números rojos.
Tras numerosos casos en los que las declaraciones iniciales no se materializaron, los mercados parecen recelosos ante los anuncios del presidente, a la espera de acciones concretas. Los futuros del S&P 500 también registran descensos (-0,3%).
Mercados asiáticos
El sentimiento en los mercados asiáticos es mixto; el índice KOSPI coreano (-3,25%) vuelve a registrar caídas, tras un descenso del 9% desde la apertura del viernes.
-
El excelente desempeño del índice (74% desde principios de año) se basa principalmente en el aumento de las exportaciones de semiconductores, especialmente a Estados Unidos (casi un 700% interanual).
-
Actualmente, se ve afectado no solo por un sentimiento de riesgo ligeramente más débil, sino también por la caída de las empresas productoras de microprocesadores, iniciada el viernes con los anuncios que indican que China no comprará chips de NVIDIA, sino que desarrollará sus propias tecnologías en este sector.
A pesar de que el crecimiento del PIB del primer trimestre superó con creces las expectativas (2,1% interanual), el Nikkei 225 también registró descensos (-0,12%), que atribuimos principalmente al elevado deflactor (3,4%), lo que incrementa la ya elevada preocupación por la inflación.
Mercado Forex
Encabezando la clasificación del G10 se encuentra la libra esterlina (GBP/USD : +0,6%), que se beneficia de una mayor tranquilidad respecto a la posible dimisión de Keir Starmer y de datos ligeramente superiores a lo esperado sobre el crecimiento salarial de marzo (4,1%).
La corona noruega (USD/NOK : -0,4%) también registra un buen desempeño, favorecida por el alza de los precios del petróleo y del GNL, al igual que otras divisas de países exportadores netos de energía. Se observan movimientos ligeramente más débiles en los pares EUR/USD (+0,1%) y CHF/USD (+0,1%).
Calendario del día
Tras la publicación del informe sobre el mercado laboral británico, el calendario macroeconómico de hoy se centra en los resultados corporativos, entre los que se encuentran :
- Home Depot
- Keysight Technologies
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
Subidas para el Ibex 35 en la primera jornada de una semana clave
Las acciones de Repsol suben con fuerza: estos son los factores clave
Las Claves de la Semana: el momento de NVIDIA, Inflación desbocada y Crisis de Ormuz
Resumen diario: La semana cerró con caídas. ¿El mercado está comenzando a temer a la inflación?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.