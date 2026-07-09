La siguiente gran oportunidad en la inteligencia artificial

Mientras durante los dos últimos años el liderazgo de la inteligencia artificial ha estado concentrado en los fabricantes de semiconductores de Corea del Sur y Taiwán, el mercado empieza a mostrar los primeros signos de una rotación hacia una nueva fase del ciclo. Cada vez son más los inversores que comienzan a mirar hacia las grandes tecnológicas chinas, favorecidas por unas valoraciones más atractivas, el desarrollo de modelos propios y un entorno macroeconómico que podría mejorar durante los próximos meses.

Empresas como Alibaba, Tencent, DeepSeek, Qwen, Kimi o Zhipu están acelerando el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, mientras Pekín continúa reforzando su apuesta por la autosuficiencia tecnológica mediante nuevas inversiones en semiconductores y centros de datos.

La siguiente fase de la inteligencia artificial podría ampliar el número de ganadores

China ya no compite únicamente en costes. El país está acelerando el desarrollo de modelos propios, mientras sus exportaciones de chips crecieron un 111% interanual en mayo y el Gobierno estudia un plan cercano a los 295.000 millones de dólares para ampliar su infraestructura nacional de centros de datos.

A ello se suma un entorno macroeconómico más favorable gracias a los estímulos anunciados por Pekín, unas expectativas de reflación que comienzan a mejorar el sentimiento de los inversores y unas valoraciones que siguen situándose claramente por debajo de las de las grandes tecnológicas estadounidenses. Además, China continúa siendo uno de los mercados más infraponderados por los inversores internacionales, lo que deja margen para importantes entradas de capital si mejora la confianza.

En nuestra opinión, la inteligencia artificial está entrando en una nueva etapa. La primera estuvo dominada por quienes construían la infraestructura —fabricantes de chips, memoria y centros de datos—. La siguiente podría beneficiar a las compañías capaces de desarrollar aplicaciones rentables y monetizar esta tecnología.

Si ese escenario termina confirmándose, China podría convertirse en uno de los mercados más interesantes para seguir durante la segunda mitad del año, ampliando el liderazgo bursátil de la inteligencia artificial más allá de los grandes ganadores de los últimos dos años.