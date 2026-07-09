Las grandes lecciones de la última cumbre de la OTAN para los mercados

Más allá de los titulares políticos y de las diferencias entre países, la principal conclusión de la cumbre es que Europa ha consolidado un cambio estructural en materia de defensa. Los aliados han reafirmado su compromiso de elevar el gasto básico en defensa hasta el 3,5% del PIB, lo que refuerza la idea de que el aumento del presupuesto militar no será una medida puntual, sino una tendencia que previsiblemente se prolongará durante la próxima década.

Aunque países como España mantienen una posición más prudente, Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia o los países bálticos continúan aumentando sus presupuestos, mientras el mecanismo SAFE, dotado con 150.000 millones de euros, facilitará la financiación de nuevas inversiones militares.

Los grandes ganadores podrían ser diferentes

El mercado ya ha descontado gran parte del incremento del gasto en defensa. Tras el extraordinario comportamiento bursátil de los últimos años, los inversores empiezan a exigir una mayor ejecución.

La siguiente fase del ciclo ya no dependerá únicamente de nuevos anuncios políticos, sino de la capacidad de las compañías para convertir ese incremento del gasto en contratos, ingresos y beneficios sostenibles.

La guerra de Ucrania e, incluso más recientemente, el conflicto entre Irán e Israel, han cambiado la forma de entender la defensa.

Durante décadas el protagonismo perteneció a grandes plataformas como carros de combate, fragatas o aviones de combate. Hoy, sin embargo, drones, guerra electrónica, inteligencia artificial, sistemas autónomos y ciberseguridad están ganando un peso creciente dentro de los presupuestos militares.

En nuestra opinión, esto podría ampliar el número de beneficiarios del rearme europeo. La siguiente fase ya no favorecerá únicamente a los grandes contratistas tradicionales, sino también a compañías especializadas en nuevas tecnologías aplicadas a la defensa.