Las tensiones geopolíticas han vuelto a situarse en el centro de los mercados financieros. Después de varias semanas en las que los inversores habían comenzado a descontar un escenario de menor tensión en Oriente Medio, las últimas declaraciones de Donald Trump han devuelto al petróleo, la inflación y los bancos centrales al primer plano.

Hasta hace apenas unos días, la caída del precio del crudo reforzaba la expectativa de una segunda mitad del año más favorable para la economía, con menores presiones inflacionistas y un entorno financiero más cómodo para empresas y consumidores. Sin embargo, el recrudecimiento del conflicto vuelve a poner en duda parte de ese escenario y obliga al mercado a replantearse sus expectativas.

Más allá de las declaraciones políticas, la evolución del precio del petróleo volverá a ser el principal indicador para medir el impacto económico del conflicto, y en estos momentos el tráfico de buques prácticamente detenido a través del estrecho de Ormuz lo cual nos dice más sobre la percepción del riesgo que cualquier declaración de Washington o Teherán.

El petróleo marcará la evolución de los mercados financieros

Como venimos señalando desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, conviene diferenciar entre el inversor de corto y de largo plazo.

En el corto plazo, un petróleo más elevado suele favorecer el comportamiento de las compañías energéticas, los países exportadores de crudo o incluso el sector de defensa, mientras que sectores más sensibles al ciclo económico, como aerolíneas, turismo, consumo o industria, tienden a verse más perjudicados.

Sin embargo, para el inversor de largo plazo creemos que conviene evitar reaccionar a cada titular. Los mercados financieros no cotizan las guerras, sino sus consecuencias económicas. La verdadera clave será comprobar si el conflicto termina manteniendo el precio del petróleo elevado durante más tiempo y si ello obliga a los bancos centrales a retrasar la relajación de su política monetaria.

En nuestra opinión, si las tensiones no terminan provocando un deterioro estructural del crecimiento económico o de los beneficios empresariales, este tipo de episodios podrían volver a convertirse en oportunidades para los inversores con un horizonte de largo plazo. Mientras tanto, la evolución del petróleo seguirá siendo la referencia más importante para anticipar el comportamiento de los mercados durante las próximas semanas.