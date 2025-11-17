La soja alcanza un máximo de 15 meses tras el informe del USDA y el optimismo comercial entre EE. UU. y China 📈 🫛

Conclusiones clave El contrato de soja supera una resistencia clave ante las renovadas expectativas de demanda.

Además, el último informe del USDA proyecta una menor producción, lo que sugiere una presión de mercado que impulsa los precios.

Los futuros de la soja repuntaron con fuerza hoy (+2,4%), recuperándose de recientes caídas mientras los operadores reaccionaban al renovado optimismo respecto al comercio agrícola entre EE. UU. y China. El contrato de soja de enero en el CBOT avanzó 20½ centavos hasta 11,45 USD por bushel, respaldado por expectativas de que China incremente sus compras de soja estadounidense tras recientes conversaciones diplomáticas. Las lluvias irregulares en Brasil también reforzaron los precios al incrementar la preocupación por la oferta. La harina y el aceite de soja mostraron comportamientos mixtos, mientras que los futuros de maíz registraron un avance moderado, reflejando un apoyo más amplio en el complejo de granos tras el más reciente informe del USDA. La institución prevé que la producción estadounidense de soja se sitúe en 4,25 mil millones de bushels, ligeramente por debajo de lo esperado y un 3% menos que el año pasado. Se proyecta un rendimiento récord de 53 bushels por acre, mientras que el área total cosechada es inferior a la de 2024, con 80,3 millones de acres. El contrato de futuros de soja del CBOT rebotó con fuerza tras una fuerte salida vendedora al inicio de la sesión, llevando el precio a su máximo de 15 meses. El RSI se encuentra actualmente entrando en zona de sobrecompra, aunque los cambios en los fundamentos de oferta y demanda probablemente sostendrán la valoración más alta.

