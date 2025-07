Representantes de la Unión Europea se reunirán esta semana para formalizar un plan de represalia en caso de un posible fracaso en el acuerdo con Estados Unidos. Los contratos de futuros sobre índices bursátiles estadounidenses no muestran cambios significativos en sus precios antes de la apertura de la sesión bursátil en Europa. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Seminario en directo Te contamos qué esperar para esta semana en los mercados financieros de la mano de Manuel Pinto. Síguenos desde las 08:30 : Mercado asiático El yen japonés sube al inicio de la sesión de hoy tras los resultados de las elecciones a la cámara alta japonesa. La coalición gobernante del primer ministro Ishiba sufrió una grave derrota, perdiendo la mayoría en la cámara alta tras haber perdido el control de la cámara baja en octubre. Sin embargo, el resultado no fue tan negativo para la coalición actual como se preveía antes del fin de semana, y el primer ministro Ishiba prometió permanecer en el cargo. Ahora que ambas cámaras están gobernadas por una minoría, Japón parece condenado a un período de incertidumbre política. Por su parte, la bolsa japonesa está cerrada hoy por ser festivo, lo que limita su liquidez en el mercado local. El modelo de factores sectoriales preferido por el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda muestra una caída de la inflación al 2,8% interanual desde el 2,9% en el primer trimestre, con una caída de la inflación subyacente al 3,7% desde el 4,0%. Estos datos respaldan las expectativas de un recorte de los tipos de interés en agosto, razón por la cual el dólar neozelandés se debilitó durante la sesión asiática. Mientras tanto, el Banco Popular de China mantiene sin cambios sus tipos de interés clave, como se esperaba: el LPR a 1 año en el 3,00% y el LPR a 5 años en el 3,50%. Otros mercados En lo que va de sesión, los metales preciosos muestran un rendimiento particularmente positivo, continuando su repunte y extendiendo sus tendencias alcistas actuales. El oro aumenta su precio en un 0,56% y alcanza los máximos locales de la semana pasada.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.