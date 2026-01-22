La venta del índice VIX se profundiza en medio del repunte en Wall Street

Una ola de optimismo en Wall Street está impulsando a la baja los futuros del CBOE VIX. En los últimos 30 años, solo ha habido un puñado de casos en los que el VIX subió un 25 % en una sola sesión y cerró al día siguiente con una caída de aproximadamente un 15 %. Históricamente, este patrón ha tendido a preceder a un rendimiento más bajo tanto del S&P 500 como del Nasdaq 100 en los días posteriores, especialmente en un horizonte temporal de una semana.
Aun así, las acciones también están extendiendo sus subidas. La esperanza de una disminución de las tensiones en torno a Groenlandia, junto con la decisión de suspender un arancel adicional del 10% sobre ocho países de la UE, ha calmado los mercados que previamente habían descontado el riesgo de una escalada de la guerra comercial.
Desde la perspectiva del gamma de los operadores, la zona gamma positiva clave de ayer para las opciones del S&P 500 se situó en torno a 6.875, mientras que el nivel de inversión gamma —donde los operadores se ven obligados a "seguir" el mercado y comprar cuando se fortalece— se situó cerca de 6.847.
Si la tendencia alcista de los índices bursátiles se mantiene, el VIX podría retroceder de nuevo hacia la zona 16. Por el contrario, si el sentimiento se revierte bruscamente y la ola de ventas de acciones estadounidenses se profundiza, no se puede descartar una nueva prueba de la zona 21 (la parte superior del canal de precios).
Cotización del Vix con velas horarias
Fuente : Plataforma de XTB
Cotización del Vix con velas diarias
Si observamos el VIX en un marco temporal más alto, podemos observar que los retrocesos bruscos a menudo han precedido a picos repentinos de volatilidad.
Fuente : Plataforma de XTB
El Ibex 35 se tiñe de rojo
El Nasdaq 100 sube ligeramente
Resumen de la mañana : Los PMI marcan la sesión en Europa
El Ibex 35 corrige en los primeros compases de la sesión
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.