La venta del índice VIX se profundiza en medio del repunte en Wall Street

Una ola de optimismo en Wall Street está impulsando a la baja los futuros del CBOE VIX. En los últimos 30 años, solo ha habido un puñado de casos en los que el VIX subió un 25 % en una sola sesión y cerró al día siguiente con una caída de aproximadamente un 15 %. Históricamente, este patrón ha tendido a preceder a un rendimiento más bajo tanto del S&P 500 como del Nasdaq 100 en los días posteriores, especialmente en un horizonte temporal de una semana.

Aun así, las acciones también están extendiendo sus subidas. La esperanza de una disminución de las tensiones en torno a Groenlandia, junto con la decisión de suspender un arancel adicional del 10% sobre ocho países de la UE, ha calmado los mercados que previamente habían descontado el riesgo de una escalada de la guerra comercial.

Desde la perspectiva del gamma de los operadores, la zona gamma positiva clave de ayer para las opciones del S&P 500 se situó en torno a 6.875, mientras que el nivel de inversión gamma —donde los operadores se ven obligados a "seguir" el mercado y comprar cuando se fortalece— se situó cerca de 6.847.



Si la tendencia alcista de los índices bursátiles se mantiene, el VIX podría retroceder de nuevo hacia la zona 16. Por el contrario, si el sentimiento se revierte bruscamente y la ola de ventas de acciones estadounidenses se profundiza, no se puede descartar una nueva prueba de la zona 21 (la parte superior del canal de precios).

Si observamos el VIX en un marco temporal más alto, podemos observar que los retrocesos bruscos a menudo han precedido a picos repentinos de volatilidad.

