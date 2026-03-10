El Ibex 35 termina la sesión con subidas de alrededor de un 3% en una jornada muy positiva para las bolsas. Los índices asiáticos ya venían de anotarse importantes repuntes, lo que ha animado a los índices europeos y a Wall Street. Las palabras de Trump de anoche sobre que el final de la guerra llegará pronto han convencido al mercado.

ArcelorMittal lidera las subidas del Ibex 35

Dentro del Ibex 35 ArcelorMittal ha destacado con subidas de alrededor del 8%, liderando la sesión. La compañía ha sido la que más ha destacado porque viene de fuertes caídas y es una de las más afectadas por las subidas de los precios de la energía. Con las caídas del petróleo hoy, la presión sobre la compañía es menor. Hay que señalar que el 57% de su producción propia de acero en 2025 se produjo en Europa y que nuestro continente es importador de energía, por lo que el escenario de precios altos haría mucho daño a la empresa. Santander también ha repuntado más de un 5%. La entidad había sido la entidad más castigada desde el estallido del conflicto, pero no solo por su carácter global, sino porque también había sido la que más había subido en lo que iba de año dentro del sector bancario español. Con un escenario más despejado, Santander ha repuntado de nuevo con fuerza. Otros valores como IAG ha conseguido rebotar, siendo también uno de los valores más afectados, debido a que los costes del combustible son su principal coste operativo.

La parte baja del Ibex 35 ha sido muy reducido, ya que tan solo Grifols ha caído más de un 2%. El motivo es que Morgan Stanley ha recortado su precio objetivo y rebajado su recomendación, debido a una menor visibilidad de ingresos para este 2026.

Los precios del petróleo marcan la jornada

Más allá del Ibex 35, en Europa los índices han subido con fuerza. El DAX alemán ha repuntado más de un 2%. Alemania es otro de los países expuestos a los precios de la electricidad, por lo que el panorama ayudaba a los rebotes. En Wall Street el Nasdaq 100 se está acelerando más que el resto de índices, con el sector de los semiconductores de nuevo destacando. A pesar de que las bolsas suben, los rendimientos de la renta fija pública tanto estadounidense como europea están cayendo, lo que significa que en general estamos viendo de vuelta parte de la liquidez que se había hecho con las ventas de las últimas jornadas.

Los precios del petróleo se han desplomado alrededor de un 10% y el Brent está ya por debajo de los 90$ el barril. Además de las palabras de Trump, los planes de Francia de escoltar a los buques en el estrecho de Ormuz y la posibilidad de que los países del G7 liberen reservas estratégicas de crudo están empujando los precios a la baja. Por otro lado, el bitcoin ha marcado un hito importante, ya que se han alcanzado los 20 millones de bitcoins minados, lo que supone el 95% del total. Para el millón que queda por minar se tardará mucho más de lo que se ha tardado con los 20 millones, debido a los halving. El oro y la plata hoy si que han repuntado, por lo que se ven beneficiados del aumento de optimismo en los mercados.