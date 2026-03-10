Las acciones de Wall Street finalmente regresan a las subidas tras un inicio de sesión turbulento, beneficiándose de una fuerte caída en los precios del petróleo y de las esperanzas sobre un posible uso de reservas estratégicas por parte de los países de la AIE/G7.

Los índices están recuperando sus pérdidas matutinas relacionadas con la escalada de la guerra con Irán y los ataques a la infraestructura petrolera, mientras los inversores comienzan a posicionarse para un conflicto más corto y un menor riesgo de un shock de oferta duradero.

El Dow Jones sube alrededor de un 0,5%, el S&P 500 avanza un 0,4% y el Nasdaq Composite, centrado en tecnología, sube un 0,6%, reflejando una mejora del sentimiento tras el rebote del lunes desde el “mínimo de guerra”. La caída del Brent por debajo de los 90 $ reduce los temores a un nuevo salto en los costes energéticos y alimenta una rotación desde activos defensivos hacia activos más arriesgados, incluidas las compañías de crecimiento representadas por el Nasdaq 100.

Al mismo tiempo, el anuncio de una reunión extraordinaria de la AIE y las señales de disposición a liberar reservas actúan como una “red de seguridad” para el mercado bursátil, incluso si las interrupciones físicas de suministro en el Estrecho de Ormuz siguen siendo una amenaza real para la estabilidad del mercado petrolero.

Por tercera vez en los últimos 10 meses, el Nasdaq 100 está defendiendo la zona de la EMA de 200 días, y el impulso alcista de hoy está empujando al contrato por encima de la EMA de 100 días. A medio plazo, esto significa que la tendencia alcista definida por estas curvas sigue intacta. El petróleo será clave para la evolución del Nasdaq 100, ya que es el principal factor que refleja los temores sobre el conflicto en curso en el Golfo Pérsico. El gráfico siguiente muestra la correlación inversa entre el Nasdaq 100 y el petróleo observada en los últimos días.

Gráfica del Nasdaq 100