La venta masiva en tecnología se acelera❗️NASDAQ 100 cae 2% 📉

El NASDAQ 100 amplía las pérdidas en otro 2%, cayendo por debajo de los 25.000 puntos por primera vez desde diciembre de 2025.
El sector tecnológico enfrenta actualmente una caída abrupta, impulsada principalmente por el agotamiento del enfoque de “comprar todo”, a medida que el mercado entra en una fase en la que no todos los actores de la inteligencia artificial serán ganadores. Esta presión generalizada se intensificó tras guías débiles para el primer trimestre de Advanced Micro Devices, cuyas acciones se desplomaron 16%.
La debilidad se extendió a todo el universo de semiconductores y software, con Micron Technology cayendo 9%, Broadcom perdiendo 5% y Oracle retrocediendo 4%. Incluso nombres líderes en infraestructura como Nvidia y CrowdStrike han enfrentado presión vendedora reciente. Si bien Microsoft mostró cierta estabilidad, el sector tecnológico en su conjunto sigue siendo el peor desempeño del S&P 500, con una caída superior al 2%, mientras los inversionistas esperan los resultados clave de Alphabet y Amazon para definir la próxima tendencia.
Los datos de empleo también pesan sobre el ánimo general del mercado. Las nóminas privadas aumentaron solo en 22.000, según el último informe ADP, muy por debajo de las 45.000 esperadas. Además, la cifra habría sido negativa de no ser por un repunte en las contrataciones en educación y salud, mientras que la revisión a la baja del mes previo refuerza un panorama laboral frágil.
