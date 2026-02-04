Resumen diario de mercados: Nasdaq retrocede a mínimos de dos meses, dólar gana impulso y cripto en rojo profundo (04.02.2026)

Conclusiones clave El mercado global muestra aversión al riesgo: sectores tecnológicos y cripto en retroceso, dólar al alza y commodities mixtos. Estrategia defensiva recomendada, privilegiando el valor de los activos y cobertura en divisas frente a la volatilidad.

Tras un comienzo irregular, Wall Street volvió a sufrir una fuerte corrección, liderada por el sector tecnológico. Los futuros de los principales índices estadounidenses se encuentran en números rojos, siendo el Nasdaq (-2,3%) y el Russell 2000 (-1,9%) los que más sufrieron. El S&P 500 (-1%) muestra pérdidas más leves, mientras que el Dow Jones (-0,1%), con un fuerte componente de valor, es el que mejor aguanta.

El retroceso tecnológico se disparó tras la guía de ingresos de AMD (-16%) para el primer trimestre, que decepcionó a los mercados pese a un sólido cuarto trimestre. La compañía reportó $10,27 mil millones en ingresos Q4, por encima del consenso, pero proyecta aproximadamente $9,8 mil millones para Q1, técnicamente sobre estimaciones, pero insuficiente para una narrativa de crecimiento impulsada por IA.

Alphabet y Amazon retroceden 2,7% y 2,6%, respectivamente, previo a sus llamados de resultados.

En el plano macroeconómico, datos privados de ADP muestran que el empleo estadounidense aumentó solo 22 mil puestos en enero frente a las expectativas de 45 mil, con diciembre revisado a 37 mil. Las ganancias se concentraron en educación y salud; sin estos sectores, el informe habría sido negativo.

En geopolítica, Donald Trump sostuvo una “llamada extensa” con Xi Jinping sobre comercio, Ucrania y tensiones en Irán y Taiwán. Confirmó su visita a Beijing en abril y las compras chinas de soja. La conversación ocurre tras un diálogo de Xi con Putin, subrayando una coordinación geopolítica creciente y la fragilidad del actual armisticio comercial.

Los índices europeos se mantuvieron en general al alza: Suiza (+0,95%), Reino Unido (+0,9%), Francia (+0,85%), Polonia (+0,7%) y España (+0,6%) se encuentran en verde. Alemania (-0,7%) y Países Bajos (-0,6%) se quedan atrás.

El dólar se fortalece en las divisas del G10 y las principales monedas de mercados emergentes (+0,3%), mientras que las divisas de las antípodas se quedan atrás (-0,5%, -0,8%). El EUR - USD cae un 0,1% hasta 1,18%.

El oro cae un 0,5% hasta los 4.920 dólares, la plata sube un 0,5% hasta los 86 dólares. El crudo Brent y el WTI extienden sus ganancias (~1,5%), el gas natural sube un 2% por segundo día consecutivo.

Se intensifica la venta de criptomonedas: Bitcoin -2,3% a $ 74.000, Ethereum -3,2% a $ 2.164.

