🔴 EN DIRECTO: Plan de inversión de febrero

Conclusiones clave El oro y la plata rebotan tras las caídas firmadas a finales de enero.

El Bitcoin roza mínimos de quince meses.

¿Cómo podemos prepararnos para el mes de febrero?

El mes de febrero llega cargado de volatilidad. Tras firmar el pasado 30 de enero históricas caídas que los alejan de máximos, el oro y la plata, dos metales preciosos que en este 2026 han alcanzado máximos, han rebotado y luchan por recuperar los máximos pérdidos. El buen comportamiento de estos metales contrasta con el de las criptomonedas, donde el Bitcoin ha marcado mínimos de los últimos quince meses, y con el de la renta variable estadounidense y el dólar. En esta rotación de capital, continúan las presentaciones de resultados tanto en América como en Europa, unas presentaciones que están dejando varias sorpresas, con la banca y tecnológicas como Microsoft decepcionando al mercado. ¿Recuperarán los metales sus máximos? ¿Podrán recuperarse las criptomonedas? ¿Y qué ocurrirá con las presentaciones de resultados? Descubre cómo podemos preparar nuestro plan de inversión en este seminario especial en directo con nuestro analista, Manuel Pinto. No te lo pierdas. ¡Ya en directo! Recuerda que si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.

