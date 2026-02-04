El Ibex 35 soporta las caídas de las tecnológicas

El Ibex 35 resiste y termina la sesión en verde a pesar de la volatilidad que estamos viendo en el mercado americano e incluso las caídas de algunas compañías europeas. Todo ello a la espera de la reunión del BCE de mañana, en la que se espera que se mantengan tipos.

Movimientos en el Ibex 35

Las acciones de Cellnex han sido las más alcistas de la sesión, con subidas de más del 6%, después de anunciar una reorganización interna para mejorar la eficiencia y potenciar el crecimiento. En definitiva, se tratará de reducir gastos y enfocarse en sus líneas clave de negocio. Por otro lado, Telefónica también ha cerrado con subidas de más del 5% después de que haya salido a la luz una posible compra conjunta de una compañía en Reino Unido. Este movimiento es clave para Telefónica, que está viendo dificultades para aumentar sus ingresos de manera orgánica y se produce en mitad de las negociaciones con la UE para flexibilizar el mercado de telecomunicaciones. Este sería un primer paso y no descartamos que puedan producirse otras operaciones en Europa si la UE finalmente establece un marco regulatorio más atractivo. La operación tampoco tendría mucho impacto en las métricas financieras de Telefónica, ya que es una cifra menor y se realiza entre varias compañías. En cualquier caso, pensamos que es una señal positiva para el mercado e indica que la nueva directiva está decidida a crecer. Inditex o Puig también han despegado un 3%.

En la parte baja de la tabla volvemos a ver a Indra, que achaca la incertidumbre sobre la compra de la compañía de Escribano. El mercado teme que se realice una compra sobrevalorada o que empiece a haber tiranteces entre el gobierno a través de la Sepi y la directiva. En cualquier caso, también se ha mezclado con una rebaja de las tensiones geopolíticas. Santander también ha caído más de un 3%, después de que aunque sus resultados hayan sido sólidos, haya anunciado una compra que requerirá una fusión y una ampliación de capital. Dicho esto, pensamos que es más adecuado buscar adquisiciones o pagar dividendos, en lugar de ejecutar grandes planes de recompras de acciones a estos precios.

Otros movimientos

En Europa han destacado las caídas del DAX y el AEX. Sin embargo, lo más reseñable es el desplome del 18% de las acciones de Novo Nordisk después de que sus previsiones para el 2026 indicaran una caída de los ingresos de entre un -5% y un -13%, afectando también a su beneficio operativo. Esto se debe a las presiones de precios sobre Ozempic en Estados Unidos. Teniendo en cuenta que este medicamento representa alrededor del 40% de sus ingresos y que el mercado ponía sus esperanzas en los medicamentos contra la obesidad, esto supone un golpe que cambia parte de la tesis. En Estados Unidos también vemos desplomes, como el de AMD, que cae más de un 10% después de una guía para el primer trimestre del año por debajo de lo esperado, lo que se está transmitiendo a todo el sector tecnológico. La IA sigue en el punto de mira y las inversiones mil millonarias siguen generando dudas sobre la rentabilidad real que proporcionarán a los accionistas. A esto se le añade las dudas que genera un informe de ADP débil, que se ha quedado a la mitad de lo esperado.

El oro y la plata han tenido un comportamiento algo más estable, con la plata repuntando algo más de un 1% pero todavía lejos de recuperar todo el terreno perdido. Es posible que el mercado no tome posiciones agresivas hasta que haya alguna declaración más de Kevin Warsh.