Lagarde advierte sobre los riesgos de una desaceleración

En su discurso en el Foro Económico Mundial, Christine Lagarde enfatizó que la economía mundial enfrenta actualmente grandes desafíos, pero a pesar de las tensiones comerciales y la alta incertidumbre, el crecimiento económico se ha mantenido relativamente estable. En el primer trimestre de 2025, el crecimiento fue mayor de lo previsto debido al efecto de la "concentración anticipada", es decir, la aceleración de las importaciones antes de la introducción de aranceles, lo que también impulsó la economía de la eurozona. El consumo privado y la inversión también tuvieron un impacto positivo en el mercado europeo, y la situación del mercado laboral se mantuvo estable, con una tasa de desempleo del 6,2%. Al mismo tiempo, Lagarde señaló que el crecimiento en Europa se desaceleró en el segundo trimestre, ya que los aranceles introducidos comenzaron a afectar negativamente a las exportaciones. También señaló que, si bien el nuevo acuerdo comercial entre la UE y EE. UU. reduce el riesgo de un aumento de aranceles en el peor de los casos, persiste la incertidumbre, lo que pone de relieve la necesidad de una mayor diversificación del comercio europeo y de profundizar los lazos con otros socios económicos.
Lagarde señaló que se espera una mayor desaceleración económica en el tercer trimestre a medida que los efectos previos de la aceleración de las importaciones se desvanezcan gradualmente. También enfatizó que las proyecciones de septiembre serán cruciales para evaluar el impacto del nuevo acuerdo comercial con EE. UU. en la economía de la eurozona y sentarán las bases para futuras decisiones de política monetaria.
El par EUR/USD se depreció ligeramente hoy. En el mercado de divisas en general, la libra esterlina se comporta relativamente bien, mientras que observamos un aumento en las caídas del dólar neozelandés. A continuación se muestra el mapa de volatilidad actual para cada par de divisas.
Fuente: XStation
