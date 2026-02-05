Lagarde confirma inflación al 2%

Conclusiones clave El BCE mantiene tipos y confirma inflación anclada en el 2%.

Lagarde destaca resiliencia en servicios, construcción e inversión.

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios sus tipos de interés, con la facilidad de depósito en el 2%, nivel que se mantiene desde junio de 2025. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, interviene desde Fráncfort para explicar los motivos de la decisión y comentar la evolución reciente de la economía de la eurozona. Puntos clave de Lagarde Las últimas cifras confirman que la inflación se está asentando en el objetivo del 2% del BCE. La inflación siguió moderándose, principalmente por la caída de los precios de la energía. La inflación de bienes repuntó ligeramente, mientras que la de servicios se enfrió. Las expectativas de inflación a largo plazo siguen firmemente ancladas en el 2%.

La economía de la eurozona creció un 0,3% en el cuarto trimestre , mostrando una expansión modesta pero continua pese a un entorno global incierto. El crecimiento estuvo impulsado por los servicios de información y comunicación, mientras que la manufactura mostró resiliencia, disipando temores de un frenazo industrial más profundo.

La construcción gana impulso, apoyada en un mayor gasto público. El sentimiento empresarial mejora y las empresas empiezan a aumentar la inversión, incluso con incertidumbre persistente.

El mercado laboral sigue fortaleciéndose: el desempleo bajó al 6,2% desde el 6,3% de noviembre. El aumento de los salarios reales está apoyando el consumo de los hogares, mientras que el gasto público impulsa la demanda interna.

Un euro más fuerte podría llevar la inflación por debajo del objetivo. El Consejo de Gobierno discutió el tipo de cambio EURUSD. El impacto de la apreciación del euro ya está incorporado, dado que la debilidad del dólar se ha desarrollado de forma gradual durante casi un año. Aun así, el BCE recuerda que no dirige su política para influir en el tipo de cambio.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.