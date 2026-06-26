Las acciones chinas entran en pánico 🚩 Alibaba se desploma un 50% desde máximos históricos

Anthropic acusa a filiales de Alibaba de un plagio masivo de propiedad intelectual para replicar su modelo de IA Claude

El índice Hang Seng entra en mercado bajista al desplomarse más de un 20% desde sus máximos de octubre

Las acciones chinas siguen bajo una fuerte presión vendedora, y el sentimiento de los inversores hacia la segunda economía más grande del mundo continúa deteriorándose. El Hang Seng China Enterprises Index ha entrado en un mercado bajista tras caer más de un 20% desde su máximo de octubre, mientras que tanto el Shanghai Composite como el Shenzhen Component también registran pérdidas pronunciadas.

Los inversores temen cada vez más que la recuperación económica de China sea demasiado débil para traducirse en un crecimiento sostenido de los beneficios, en particular para las empresas tecnológicas y orientadas al consumidor.

Una presión adicional proviene de la escalada de las tensiones tecnológicas entre Estados Unidos y China tras las acusaciones de Anthropic de que Alibaba intentó extraer de forma ilícita capacidades avanzadas de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, el mercado cuestiona cada vez más si los miles de millones de dólares que se están invirtiendo en IA generarán finalmente rendimientos adecuados, especialmente porque las restricciones de exportación de EE. UU. siguen limitando el acceso de China a los semiconductores de última generación.

Como resultado, los inversores están reduciendo su exposición a las acciones chinas a pesar de las valoraciones cada vez más atractivas de muchas empresas.

Hong Kong entra en mercado bajista al empeorar el sentimiento hacia las acciones chinas

La parte más débil del mercado de renta variable de China es actualmente Hong Kong. El Hang Seng China Enterprises Index, que sigue a las mayores empresas de la China continental que cotizan en el mercado offshore, ha caído más de un 20% desde su máximo de octubre, entrando oficialmente en un mercado bajista. Mientras tanto, el Shanghai Composite baja en torno a un 1,1% y el Shenzhen Component ha caído casi un 1,6%, lo que pone de relieve que la ola de ventas está afectando tanto a los mercados offshore como a los continentales.

Hace tan solo unos días, los sólidos resultados de Micron impulsaron el optimismo en los sectores globales de semiconductores e inteligencia artificial. Ese optimismo se está desvaneciendo rápidamente a medida que los inversores vuelven a centrarse en los desafíos estructurales que afronta la economía de China y en los crecientes costes de la carrera mundial de la IA.

Alibaba en el centro del conflicto tecnológico entre EE. UU. y China

Uno de los principales catalizadores de las últimas ventas ha sido Alibaba. La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic ha informado al Senado de los Estados Unidos que entidades auxiliares a Alibaba y su laboratorio de investigación de IA llevaron a cabo lo que describen como el mayor ataque conocido de "destilación de IA" contra sus modelos Claude.

Según Anthropic, entre el 22 de abril y el 5 de junio, operadores vinculados a Alibaba habrían utilizado aproximadamente 25.000 cuentas fraudulentas para generar casi 28,8 millones de interacciones con los modelos Claude. El objetivo aparente era replicar sus capacidades y utilizar los datos obtenidos para entrenar sistemas de IA competidores.

De confirmarse estas acusaciones, el caso podría reforzar los argumentos para endurecer aún más los controles de exportación de Estados Unidos sobre las empresas de inteligencia artificial chinas. Para los inversores, esto representa un incremento en el riesgo regulatorio y geopolítico, factores que han lastrado las valoraciones del sector tecnológico chino durante varios años.

El débil gasto de los consumidores frena la recuperación económica

Sin embargo, las tensiones geopolíticas no son el único motivo de la debilidad de las acciones chinas, ya que los inversores prestan cada vez más atención a los fundamentos internos. El gasto de los consumidores sigue siendo más flojo de lo esperado, el mercado inmobiliario aún no se ha estabilizado y el ritmo de la recuperación económica de China continúa decepcionando tanto a los inversores nacionales como a los internacionales.

Esto es especialmente crítico para las empresas de comercio electrónico como Alibaba y JD.com, cuyo crecimiento de ingresos a largo plazo depende en gran medida del consumo de los hogares. Sin un repunte significativo de la demanda de los consumidores, será difícil que estas empresas regresen a las tasas de crecimiento previas a la crisis inmobiliaria del país.

El desafío de la inteligencia artificial en China

Los inversores están comenzando a diferenciar el auge global de la IA de las perspectivas reales para las empresas tecnológicas chinas. Mientras que las firmas estadounidenses se benefician de una demanda récord de chips avanzados e infraestructura de centros de datos, las empresas chinas deben desarrollar sus modelos bajo un acceso limitado a semiconductores de última generación y controles de exportación estadounidenses cada vez más restrictivos.

Como resultado, existe una mayor cautela sobre si el enorme capital que se está desplegando en IA dentro de China generará finalmente rendimientos activos.

Factores clave para la dirección de las acciones chinas

Durante los próximos meses, tres factores determinarán el rumbo de los mercados de renta variable en China. En primer lugar, el ritmo de recuperación del consumo interno y los datos macroeconómicos generales. En segundo lugar, la evolución de las relaciones tecnológicas entre Estados Unidos y China junto con posibles restricciones adicionales de exportación. En tercer lugar, los resultados financieros de las mayores empresas tecnológicas chinas, los cuales revelarán si las fuertes inversiones en inteligencia artificial se están traduciendo en un crecimiento significativo de los ingresos y beneficios.

Hasta que estas tres áreas comiencen a enviar señales más positivas, es probable que las acciones chinas permanezcan bajo presión, a pesar de contar con valoraciones atractivas y múltiplos fundamentales históricamente bajos.

Gráficos de Alibaba y Hang Seng

Las acciones de Alibaba (velas diarias) ya han caído más de un 50% desde su máximo de 2025 y actualmente cotizan casi un 30% por debajo de su media móvil exponencial de 200 períodos (EMA200). El sentimiento hacia los activos chinos sigue siendo extremadamente débil, con otros nombres tecnológicos importantes como Baidu, Tencent y Yum China retrocediendo a la par de Alibaba.

Fuente: xStation5

Los futuros del Hang Seng (velas diarias) han caído a niveles no vistos desde abril de 2025, cuando Donald Trump anunció aranceles a las importaciones chinas, desencadenando una guerra comercial de corta duración.

Fuente: xStation5