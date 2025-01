Las acciones de 3M se disparan tras presentar resultados

Las acciones de 3M (MMM.US) han subido tras la presentación de los resultados del cuarto trimestre de 2024. La mayoría de las cifras superaron las expectativas y las primeras reacciones de los inversores indican una recepción positiva por parte del mercado. Las acciones de la compañía han subido aproximadamente más del 4% al comienzo de la sesión. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Gracias cifras para 3M 3M registró 6.000 millones de dólares en ingresos en el cuarto trimestre, lo que muestra un crecimiento interanual estable. En una base comparable, los ingresos crecieron un 2,1% interanual, lo que marca el crecimiento más fuerte en los últimos trimestres y supera las estimaciones de consenso en 1,2 puntos porcentuales. El segmento de seguridad e industrial registró el mayor crecimiento, una señal positiva dada su contribución dominante a los ingresos totales, que representa el 45% de los ingresos del cuarto trimestre de 2024 de la empresa. En términos operativos, este segmento también arrojó el margen operativo más alto, con un 21%, superando el margen básico general de la empresa en 3 puntos porcentuales. En términos interanuales, este margen mejoró en 1 punto porcentual. Para todo el año 2024, el margen del segmento de seguridad e industrial alcanzó el 23%, un aumento de 2 puntos porcentuales en comparación con 2023. En 2024, la empresa devolvió 3.800 millones de dólares a los accionistas, de los cuales casi el 30% se distribuyó solo en el cuarto trimestre. 3M también proporcionó su perspectiva para 2025, que se alinea estrechamente con las estimaciones anteriores. La compañía prevé un beneficio por acción ajustado de entre 7,60 y 7,90 dólares, con un punto medio de 7,75 dólares que casi coincide con la estimación de consenso de 7,78 dólares. Sobre una base de ventas comparables, 3M espera un crecimiento del 2,5%, lo que indica una aceleración continua de las tasas de crecimiento en comparación con los trimestres anteriores, aunque las fluctuaciones monetarias pueden suponer un obstáculo. Resultados financieros de 3M: Ingresos: 6.000 millones de dólares; estimaciones: 5.780 millones de dólares (sin cambios interanuales)

6.000 millones de dólares; estimaciones: 5.780 millones de dólares (sin cambios interanuales) BPA ajustado: 1,68 dólares; estimaciones: 1,66 dólares (-2 % interanual)

1,68 dólares; estimaciones: 1,66 dólares (-2 % interanual) Ventas anuales : 24.600 millones de dólares; ventas ajustadas: (+1,3 %), ventas GAAP: (-0,1 % interanual)

: 24.600 millones de dólares; ventas ajustadas: (+1,3 %), ventas GAAP: (-0,1 % interanual) BPA GAAP anual: 7,26 dólares; año anterior: -15,17 dólares

BPA ajustado anual: 7,30 dólares; año anterior: 6,04 dólares (+21 % interanual)

7,30 dólares; año anterior: 6,04 dólares (+21 % interanual) Flujo de caja libre: 1.300 millones de dólares (cuarto trimestre); año completo: 4.900 millones de dólares

1.300 millones de dólares (cuarto trimestre); año completo: 4.900 millones de dólares Rentabilidad para los accionistas: 1.100 millones de dólares (cuarto trimestre); año completo: 3.800 millones de dólares (a través de dividendos y recompras de acciones) Las acciones de 3M están alcanzando un nuevo máximo, alcanzando su nivel más alto desde enero de 2022. La ruptura de hoy ha superado el límite superior de la tendencia lateral en la que la compañía ha estado cotizando desde julio de 2024. Fuente: xStation Las acciones de 3M están alcanzando un nuevo máximo, alcanzando su nivel más alto desde enero de 2022. La ruptura de hoy ha superado el límite superior de la tendencia lateral en la que la compañía ha estado cotizando desde julio de 2024. Fuente: xStation

