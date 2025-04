Las acciones de 3M suben al superar expectativas

Las acciones de 3M se disparan tras su presentación de resultados, que han sorprendido al mercado. El conglomerado industrial ha comenzado su temporada de resultados del primer trimestre de 2025 con buen pie, reportando cifras que han superado las expectativas del consenso de analistas. El beneficio por acción (BPA) ajustado de las operaciones continuas alcanzó los 1,88 dólares, registrando un incremento internual del 10% y superando el consenso de 1,77 dólares previsto por el mercado. Las ventas netas, por su parte, han alcanzado los 5.800 millones de dólares, una cifra que, si bien también supera las previsiones del mercado, se sitúan por debajo de los datos del año anterior. Esta diferencia, aun así, no ha pesado sobre las acciones de 3M, que en premercado se están anotando notorias subidas. Las acciones de 3M se elevan tras sus resultados El rendimiento en los distintos segmentos de negocio de 3M fue heterogéneo. La división de Seguridad e Industria reportó un crecimiento orgánico de las ventas del 2,5%, seguida de la de Consumo con un 0,3%. En contraste, el segmento de Transporte y Electrónica experimentó una disminución del 4% en las ventas orgánicas. El margen operativo ajustado se expandió al 23,5%, lo que representa una mejora de 2,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La compañía reafirmó su rango de pronóstico de ganancias por acción ajustadas para todo el año de 7,60$ a 7,90$, en línea con el consenso del mercado de 7,74$. Sin embargo, 3M advirtió que el posible impacto arancelario podría reducir las ganancias de este año entre 0,20$ y 0,40$ por acción, lo que introduce un elemento de incertidumbre relacionado con el entorno macroeconómico y las políticas comerciales. La compañía proyecta un crecimiento orgánico de las ventas para 2025 de entre el 2% y el 3%. En términos de flujo de caja, 3M generó 500$ millones en flujo de caja libre durante el primer trimestre y devolvió 1700$ millones a los accionistas mediante dividendos y recompra de acciones. Cotización de las acciones de 3M La respuesta del mercado a los resultados de 3M ha sido positiva. Los datos pre-mercado indican un aumento cercano al 2% para las acciones de 3M. Si bien no es una acción de alto crecimiento, su sólido desempeño en medio de la incertidumbre actual, junto con unas sólidas previsiones, parece suficiente para tranquilizar a los inversores. Aun así, el acumulado del año las acciones de 3M suman un descenso de más del 2%. Se espera que las acciones de la compañía reboten desde un nivel de soporte técnico clave durante la sesión de negociación de hoy, aunque han experimentado una corrección de aproximadamente el 20 % desde su máximo de febrero. Fuente: xStation5

