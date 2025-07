Las acciones de Acciona Energía lideran el Ibex 35

Las acciones de Acciona Energía vuelven a anotarse una nueva jornada de subidas y se posicionan como las más alcistas del Ibex 35 en la sesión de hoy, impulsadas por la última reforma fiscal aprobada por el Senado de Estados Unidos, que ha mostrado un tono más conciliador con uno de los sectores más criticados por Trump: el de las energías limpias o renovables.. Trump suaviza el tono con las energías limpias Durante su llegada a la presidencia, Donald Trump ha adoptado un discurso contrario al Green Deal y las políticas verdes de la anterior administración. En sus primeras semanas en el cargo, el mandatario impulsó políticas que iban en contra de las energías limpias. Uno de sus principales objetivos discursivos fue revertir la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), una de las iniciativas climáticas más ambiciosas del mandato de Joe Biden, que destinó alrededor de 369.000 millones de dólares a la energía sostenible. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este tono contrasta con el último proyecto de ley fiscal aprobado este martes en Estados Unidos, que ha resultado ser más laxo para el sector verde de lo que se esperaba. En concreto, el paquete aprobado elimina un impuesto sobre proyectos de transición ecológica y retrasa la eliminación de una ayuda fiscal a la electricidad que beneficia a los proyectos eólicos y solares. Esta nueva legislación aún debe superar varios trámites. Las modificaciones aprobadas en el Senado deben volver a la Cámara de Representantes, donde podría encontrar nuevas trabas. Aun así, tanto las empresas del sector estadounidense como sus homólogas europeas han celebrado este primer acercamiento, y en las últimas jornadas han visto repuntes en su cotización. En el ámbito español, el acuerdo también ha tenido un efecto claro, con Acciona Energía como una de las más beneficiadas. Las acciones de Acciona Energía siguen subiendo Desde el martes, las acciones de Acciona Energía se han situado dentro de la zona alcista del Ibex 35. La renovable, que en los últimos meses ya había tenido un comportamiento muy positivo, encadena tres jornadas en positivo y hoy se posiciona como la más alcista dentro del selectivo nacional, con una destacada subida del 3,1% que ha elevado el precio de sus títulos por encima de los 21 euros. En concreto, en las últimas jornadas las acciones de Acciona Energía acumulan una subida de más del 4%, tras sumar el martes una subida del 2,04% y una subida del 3,30% el miércoles. Este impulso también se ha visto reflejado en su matriz, Acciona, que en las últimas dos jornadas ha subido un 1,49% y 1,69%, respectivamente. Además, en la jornada de hoy, se posiciona como la segunda más alcista, con un alza del 1,9%. A pesar de que en las cuentas de Acciona Energía tan solo el 5% de sus ingresos provienen de Estados Unidos-Canadá, el peso de ambos países en sus inversiones es considerable, ya que el 45,5% de ellas se realizan en Estados Unidos-Canadá, siendo el área donde más invierte. La apuesta por el país es clara y su dependencia de las regulaciones es, consecuentemente, alta, por lo que unas leyes más laxas con el sector resultarían beneficiosas para la compañía. En el conjunto del 2025, las acciones de Acciona Energía acumulan una subida del 10%, mientras que las de Acciona sube un 39%, hasta los 159,3 euros. ¿Cómo comprar acciones de Acciona Energía y Acciona? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acciona (ANA.ES) o Acciona Energía (ANE.ES) para invertir en ellas. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

