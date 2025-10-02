Las acciones de ACS se disparan casi un 3%

ACS, a través de su filial Turner, se ha adjudicado la construcción de un hospital en Memphis, Tennessee, por un valor aproximado de 852 millones de euros (alrededor de 1.000 millones de dólares), reforzando así su relevante cartera de infraestructuras hospitalarias en Estados Unidos.

El contrato se realiza mediante el consorcio "Memphis Healthcare Builders", integrado por Turner (ACS) y empresas locales, y supone la construcción de un nuevo complejo hospitalario gestionado por Regional One Health, en pleno centro de Memphis, dentro de un campus de salud asociado con la universidad local. La inversión cuenta con fuerte respaldo público, ya que el condado de Shelby ha comprometido 500 millones de dólares y los terrenos necesarios para unas instalaciones que superarán los 65.000 metros cuadrados.

El nuevo hospital ampliará los servicios de traumatología y quemados, maternidad, unidad de emergencias y cuidados oncológicos, y generará hasta 3.600 empleos directos en la fase de construcción, además de un impacto económico estimado en 892 millones de dólares para la región. Regional One Health es el mayor centro hospitalario especializado en traumatología de Memphis.

Estrategia de ACS en EE.UU.

Este contrato se suma a otros grandes proyectos hospitalarios de ACS en Estados Unidos a través de Turner, como el hospital universitario de Palo Alto (Texas, 550 millones de dólares) y el Geisinger Wyoming Valley Medical Center (Pennsylvania, 900 millones de dólares). Turner es actualmente el principal motor de ingresos del grupo ACS, con más de la mitad de sus ventas y cartera de negocio localizadas en Estados Unidos, superando los 44.000 millones de euros a nivel nacional y los 33.000 millones de euros a nivel global a cierre del primer semestre de 2025.

La adjudicación consolida el liderazgo de ACS en el sector hospitalario norteamericano y muestra la solidez de su expansión internacional en grandes infraestructuras.

Precio de la acción de ACS

Fuente : Xstation5

Las acciones de ACS se revalorizan un 2,8% intradía y acumulan una subida del 43% en el año.

¿Cómo comprar acciones de ACS?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ACS (ACS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.