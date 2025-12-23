Las acciones de Solaria vuelven a dispararse en Bolsa

Las acciones de Solaria se disparan hoy casi un 3% dentro de un Ibex 35 prácticamente plano, a causa de nuevos cierres de posiciones cortas y a las rotaciones de cartera que quieren incluir a la cotizada renovable tras evaluar su plan estratégico. El mercado también está descontando el nuevo plan de inversiones de 2.500 millones de euros para el periodo 2026‑2028, con el que la compañía busca duplicar su EBITDA y expandir su capacidad renovable y su negocio de data centers sostenibles, reforzando así la narrativa de crecimiento estructural.

Nuevo short squeeze para las acciones de Solaria

El RSI para 14 periodos en Solaria (curva azul en la gráfica) se aproxima al nivel de 70 puntos, por lo que el valor empieza a dar síntomas de sobrecompra. La fotovoltaica española sube más de un 100% durante 2025, superando resistencias hasta alcanzar niveles no vistos en los últimos 2 años, con un máximo local en los 18,73 euros, que ahora queda a menos de un 6% de distancia. Las acciones de Solaria se encuentran inmersas en una nueva fase de short squeeze que anima su final de año. De seguir así, la tendencia alcista se va a encontrar con la resistencia técnica antes mencionada, el máximo local de finales de 2023.

A esto se suma que la combinación de crecimiento renovable, mejora de márgenes y aumento de inversión en el segmento de centros de datos realza las expectativas del mercado y la revisión de precios objetivo para la compañía.

Fuente: Plataforma de XTB

Las acciones de Solaria se mantienen en tendencia alcista de medio plazo, con medias móviles ascendentes, lo que favorece nuevas compras mientras no se pierdan soportes clave. Por el lado bajista, el soporte más importante a vigilar se encuentra en los 10,3 euros, cota que puso freno a las caídas del mes de septiembre y desde el que partió el último rally alcista que sigue acompañando a Solaria. En lo que llevamos de año, las acciones de Solaria firman una espectacular subida del 107%, lo que las posiciona como uno de los valores ganadores del Ibex 35 en este 2025.

